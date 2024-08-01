https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963562722.html

Правительство Ярославской области: Мышкинская ЦРБ продолжит работать

Правительство Ярославской области: Мышкинская ЦРБ продолжит работать - РИА Новости, 01.08.2024

Правительство Ярославской области: Мышкинская ЦРБ продолжит работать

Больница в Мышкинском районе Ярославской области продолжит работать, а ее пациенты - получать качественную медицинскую помощь, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:05

2024-08-01T23:05

2024-08-01T23:10

ярославская область

общество

здоровье - общество

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Больница в Мышкинском районе Ярославской области продолжит работать, а ее пациенты - получать качественную медицинскую помощь, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в четверг заместитель председателя правительства области Лариса Андреева, министр здравоохранения области Сергей Луганский и министр регионального развития Евгений Чуркин встретились с жителями Мышкинского района. Обсуждалось дальнейшее развитие Мышкинской районной больницы. Жители района выразили обеспокоенность слухами о закрытии больницы, в ответ Андреева заверила, что таких планов нет, и предложения граждан, касающиеся судьбы медучреждения, будут учтены. "В Ярославской области в настоящее время не принимались нормативные правовые акты по реорганизации или закрытию медицинских организаций или отделений. Безусловно, есть проблемные вопросы в районах, поэтому министерство здравоохранения региона ведет плановую работу по совершенствованию оказания медицинской помощи населению", - сказала она. По словам Андреевой, важно, чтобы жители области, в том числе сельских территорий, получали квалифицированную, качественную и своевременную помощь. На встрече также сообщалось, что предложения по совершенствованию качества медицинской помощи детально прорабатываются профильным министерством региона с учетом интересов жителей. По словам Луганского, рассматриваются различные варианты, в том числе создание межмуниципальных медицинских центров на базе районных больниц региона. "При этом все профили медицинской помощи в муниципальных районах, соответствующие порядкам и стандартам оказания медпомощи, сохранятся в полном объеме, это районные больницы, ФАПы, амбулатории. Обсуждаются совершенствование алгоритмов принятия управленческих решений и новые управленческие механизмы", - подчеркнул он . Представители областного правительства добавили, что окончательное решение по развитию больницы будет принято, когда найдется оптимальный вариант.

https://ria.ru/20240801/trudoustroystvo-1963465615.html

https://ria.ru/20240801/gazifikatsiya-1963449190.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, ярославская область