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Правительство Ярославской области: Мышкинская ЦРБ продолжит работать
Правительство Ярославской области: Мышкинская ЦРБ продолжит работать - РИА Новости, 01.08.2024
Правительство Ярославской области: Мышкинская ЦРБ продолжит работать
Больница в Мышкинском районе Ярославской области продолжит работать, а ее пациенты - получать качественную медицинскую помощь, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:05
2024-08-01T23:05
2024-08-01T23:10
ярославская область
общество
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Больница в Мышкинском районе Ярославской области продолжит работать, а ее пациенты - получать качественную медицинскую помощь, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в четверг заместитель председателя правительства области Лариса Андреева, министр здравоохранения области Сергей Луганский и министр регионального развития Евгений Чуркин встретились с жителями Мышкинского района. Обсуждалось дальнейшее развитие Мышкинской районной больницы. Жители района выразили обеспокоенность слухами о закрытии больницы, в ответ Андреева заверила, что таких планов нет, и предложения граждан, касающиеся судьбы медучреждения, будут учтены. "В Ярославской области в настоящее время не принимались нормативные правовые акты по реорганизации или закрытию медицинских организаций или отделений. Безусловно, есть проблемные вопросы в районах, поэтому министерство здравоохранения региона ведет плановую работу по совершенствованию оказания медицинской помощи населению", - сказала она. По словам Андреевой, важно, чтобы жители области, в том числе сельских территорий, получали квалифицированную, качественную и своевременную помощь. На встрече также сообщалось, что предложения по совершенствованию качества медицинской помощи детально прорабатываются профильным министерством региона с учетом интересов жителей. По словам Луганского, рассматриваются различные варианты, в том числе создание межмуниципальных медицинских центров на базе районных больниц региона. "При этом все профили медицинской помощи в муниципальных районах, соответствующие порядкам и стандартам оказания медпомощи, сохранятся в полном объеме, это районные больницы, ФАПы, амбулатории. Обсуждаются совершенствование алгоритмов принятия управленческих решений и новые управленческие механизмы", - подчеркнул он . Представители областного правительства добавили, что окончательное решение по развитию больницы будет принято, когда найдется оптимальный вариант.
https://ria.ru/20240801/trudoustroystvo-1963465615.html
https://ria.ru/20240801/gazifikatsiya-1963449190.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, ярославская область
Ярославская область, Общество, Здоровье - Общество, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Больница в Мышкинском районе Ярославской области продолжит работать, а ее пациенты - получать качественную медицинскую помощь, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, в четверг заместитель председателя правительства области Лариса Андреева, министр здравоохранения области Сергей Луганский и министр регионального развития Евгений Чуркин встретились с жителями Мышкинского района. Обсуждалось дальнейшее развитие Мышкинской районной больницы.
Жители района выразили обеспокоенность слухами о закрытии больницы, в ответ Андреева заверила, что таких планов нет, и предложения граждан, касающиеся судьбы медучреждения, будут учтены.
«
"В Ярославской области в настоящее время не принимались нормативные правовые акты по реорганизации или закрытию медицинских организаций или отделений. Безусловно, есть проблемные вопросы в районах, поэтому министерство здравоохранения региона ведет плановую работу по совершенствованию оказания медицинской помощи населению", - сказала она.
По словам Андреевой, важно, чтобы жители области, в том числе сельских территорий, получали квалифицированную, качественную и своевременную помощь.
На встрече также сообщалось, что предложения по совершенствованию качества медицинской помощи детально прорабатываются профильным министерством региона с учетом интересов жителей. По словам Луганского, рассматриваются различные варианты, в том числе создание межмуниципальных медицинских центров на базе районных больниц региона.
"При этом все профили медицинской помощи в муниципальных районах, соответствующие порядкам и стандартам оказания медпомощи, сохранятся в полном объеме, это районные больницы, ФАПы, амбулатории. Обсуждаются совершенствование алгоритмов принятия управленческих решений и новые управленческие механизмы", - подчеркнул он .
Представители областного правительства добавили, что окончательное решение по развитию больницы будет принято, когда найдется оптимальный вариант.