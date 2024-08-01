Беженец из-под Торецка рассказал, что его внук хочет в русскую школу
Беженец из-под Торецка рассказал, что его внук отказался идти в украинскую школу
© AP Photo / Oleg PetrasiukМестный житель покидает город Дзержинск (Торецк)
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк). Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Беженец из поселка Новгородское в пригороде Торецка на подконтрольной Киеву территории ДНР рассказал РИА Новости, что его внук отказался ходить в украинскую школу и хочет пойти в русскую, чтобы не учить украинский язык, который искажают в одобренных Киевом учебниках.
Юрий Мухин с семьей более двух лет жил у линии фронта под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон.
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"Кто-то учился, кому-то, может, нравится. Но мой внук сказал: "Я не буду учиться (в украинской школе - ред.), хоть убейте меня... Я подожду, когда придут русские, и пойду в нормальную русскую школу, я не хочу учить украинский язык". Он отказался", - рассказал Мухин.
Беженец отметил, что нынешний украинский язык в сравнении с тем, который он учил в школьные годы сам, искажен. Мухин в качестве примера привел слово "стрекоза", которое, согласно классическому словарю, звучит на украинском как "бабка". Но в современном учебнике использовался вариант перевода из детских лингвистических шуток.
Мухин добавил, что в украинскую школьную программу начали вводить и пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено), а в детских садах - выдавать брошюры про нетрадиционные отношения.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.