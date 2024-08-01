Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники
© Фото : Минпром Беларуси/TelegramРабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники
Рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники
МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белоруссия создает в РФ пять мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания техники, думает еще о четырех, сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности республики.
Согласно сообщению пресс-службы на сайте ведомства, министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов провел рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники. В ведомстве напомнили, что в начале текущего года минпром утвердил план-график развития таких центров в России и стратегию развития и совершенствования работы отраслевой товаропроводящей сети, сборочных и совместных производств, сервисных и логистических центров с долей белорусского капитала за рубежом на 2024-2025 годы.
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"В настоящее время в работе 8 мультибрендовых центров в России. Созданы и функционируют три мультибрендовых центра: в Новосибирской области на базе ООО "Торговый Дом "МТЗ-Сибирь", в Республике Татарстан на базе ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" и в Кемеровской области – Кузбассе на базе ООО "Б-24" –аттестованного сервисного технического центра ОАО "БЕЛАЗ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, продолжаются работы по созданию пяти мультибрендовых центров в других регионах Российской Федерации: в Приморском крае, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и в Санкт-Петербурге.
Кроме этого, подчеркивается в сообщении, "прорабатывается возможность создания еще четырех центров: в Республике Саха (Якутия), в Омской и Орловской областях, в Чеченской Республике".
На совещании Ефимов заявил о целесообразности расширить ассортиментный ряд мультибрендовых центров, дополнив его продукцией станкостроительных предприятий минпрома, говорится в сообщении.
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