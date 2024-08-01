Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:16 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/belorussija-1963522306.html
Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники
Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники - РИА Новости, 01.08.2024
Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники
Белоруссия создает в РФ пять мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания техники, думает еще о четырех, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:16
2024-08-01T19:16
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
россия
белоруссия
новосибирская область
александр ефимов (посол россии в сирии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963522780_128:0:1154:577_1920x0_80_0_0_e82db8866371ae611b7be7b441bd8b99.jpg
МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белоруссия создает в РФ пять мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания техники, думает еще о четырех, сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности республики. Согласно сообщению пресс-службы на сайте ведомства, министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов провел рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники. В ведомстве напомнили, что в начале текущего года минпром утвердил план-график развития таких центров в России и стратегию развития и совершенствования работы отраслевой товаропроводящей сети, сборочных и совместных производств, сервисных и логистических центров с долей белорусского капитала за рубежом на 2024-2025 годы. "В настоящее время в работе 8 мультибрендовых центров в России. Созданы и функционируют три мультибрендовых центра: в Новосибирской области на базе ООО "Торговый Дом "МТЗ-Сибирь", в Республике Татарстан на базе ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" и в Кемеровской области – Кузбассе на базе ООО "Б-24" –аттестованного сервисного технического центра ОАО "БЕЛАЗ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, продолжаются работы по созданию пяти мультибрендовых центров в других регионах Российской Федерации: в Приморском крае, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и в Санкт-Петербурге. Кроме этого, подчеркивается в сообщении, "прорабатывается возможность создания еще четырех центров: в Республике Саха (Якутия), в Омской и Орловской областях, в Чеченской Республике". На совещании Ефимов заявил о целесообразности расширить ассортиментный ряд мультибрендовых центров, дополнив его продукцией станкостроительных предприятий минпрома, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230919/belorussiya-1897152462.html
https://ria.ru/20240112/tsentry-1921045266.html
россия
белоруссия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963522780_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_ee6c727d957d08e0754db36dbb04f0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, новосибирская область, александр ефимов (посол россии в сирии)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Россия, Белоруссия, Новосибирская область, Александр Ефимов (посол России в Сирии)

Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники

© Фото : Минпром Беларуси/TelegramРабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники
Рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Минпром Беларуси/Telegram
Рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белоруссия создает в РФ пять мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания техники, думает еще о четырех, сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности республики.
Согласно сообщению пресс-службы на сайте ведомства, министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов провел рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники. В ведомстве напомнили, что в начале текущего года минпром утвердил план-график развития таких центров в России и стратегию развития и совершенствования работы отраслевой товаропроводящей сети, сборочных и совместных производств, сервисных и логистических центров с долей белорусского капитала за рубежом на 2024-2025 годы.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда
19 сентября 2023, 11:28
"В настоящее время в работе 8 мультибрендовых центров в России. Созданы и функционируют три мультибрендовых центра: в Новосибирской области на базе ООО "Торговый Дом "МТЗ-Сибирь", в Республике Татарстан на базе ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" и в Кемеровской области – Кузбассе на базе ООО "Б-24" –аттестованного сервисного технического центра ОАО "БЕЛАЗ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, продолжаются работы по созданию пяти мультибрендовых центров в других регионах Российской Федерации: в Приморском крае, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и в Санкт-Петербурге.
Кроме этого, подчеркивается в сообщении, "прорабатывается возможность создания еще четырех центров: в Республике Саха (Якутия), в Омской и Орловской областях, в Чеченской Республике".
На совещании Ефимов заявил о целесообразности расширить ассортиментный ряд мультибрендовых центров, дополнив его продукцией станкостроительных предприятий минпрома, говорится в сообщении.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Белоруссия планирует создать в России восемь центров продажи техники
12 января, 19:48
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаРоссияБелоруссияНовосибирская областьАлександр Ефимов (посол России в Сирии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала