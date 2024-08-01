https://ria.ru/20240801/belorussija-1963522306.html

Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники

Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники - РИА Новости, 01.08.2024

Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники

Белоруссия создает в РФ пять мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания техники, думает еще о четырех, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:16

2024-08-01T19:16

2024-08-01T19:16

парламентское собрание союза беларуси и россии

экономика

россия

белоруссия

новосибирская область

александр ефимов (посол россии в сирии)

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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белоруссия создает в РФ пять мультибрендовых центров продажи и сервисного обслуживания техники, думает еще о четырех, сообщила в четверг пресс-служба министерства промышленности республики. Согласно сообщению пресс-службы на сайте ведомства, министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов провел рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники. В ведомстве напомнили, что в начале текущего года минпром утвердил план-график развития таких центров в России и стратегию развития и совершенствования работы отраслевой товаропроводящей сети, сборочных и совместных производств, сервисных и логистических центров с долей белорусского капитала за рубежом на 2024-2025 годы. "В настоящее время в работе 8 мультибрендовых центров в России. Созданы и функционируют три мультибрендовых центра: в Новосибирской области на базе ООО "Торговый Дом "МТЗ-Сибирь", в Республике Татарстан на базе ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" и в Кемеровской области – Кузбассе на базе ООО "Б-24" –аттестованного сервисного технического центра ОАО "БЕЛАЗ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, продолжаются работы по созданию пяти мультибрендовых центров в других регионах Российской Федерации: в Приморском крае, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и в Санкт-Петербурге. Кроме этого, подчеркивается в сообщении, "прорабатывается возможность создания еще четырех центров: в Республике Саха (Якутия), в Омской и Орловской областях, в Чеченской Республике". На совещании Ефимов заявил о целесообразности расширить ассортиментный ряд мультибрендовых центров, дополнив его продукцией станкостроительных предприятий минпрома, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230919/belorussiya-1897152462.html

https://ria.ru/20240112/tsentry-1921045266.html

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белоруссия

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, белоруссия, новосибирская область, александр ефимов (посол россии в сирии)