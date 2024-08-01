https://ria.ru/20240801/bayden-1963541314.html

Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными

Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными - РИА Новости, 01.08.2024

Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными

Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:40

2024-08-01T20:40

2024-08-01T23:57

в мире

сша

джо байден

владимир путин

обмен заключенными между россией и западом

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома. "Нет", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос о том, проводились ли контакты на высшем уровне в данной связи.Сам Байден, отвечая в четверг на вопросы журналистов заявил, что не считает целесообразным проведение разговора со своим российским коллегой по данному поводу."У меня нет необходимости говорить с Путиным", - сказал глава Белого дома.

https://ria.ru/20240801/fsb-1963540350.html

сша

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2024

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в мире, сша, джо байден, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом