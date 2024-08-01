Рейтинг@Mail.ru
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/bayden-1963541314.html
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными
Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:40
2024-08-01T23:57
в мире
сша
джо байден
владимир путин
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома. "Нет", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос о том, проводились ли контакты на высшем уровне в данной связи.Сам Байден, отвечая в четверг на вопросы журналистов заявил, что не считает целесообразным проведение разговора со своим российским коллегой по данному поводу."У меня нет необходимости говорить с Путиным", - сказал глава Белого дома.
https://ria.ru/20240801/fsb-1963540350.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5176afa535ede0be49012c6d2de5df9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом
В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Обмен заключенными между Россией и Западом
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными

Белый дом: Байден не контактировал с Путиным по вопросу обмена заключенными

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
"Нет", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос о том, проводились ли контакты на высшем уровне в данной связи.
Сам Байден, отвечая в четверг на вопросы журналистов заявил, что не считает целесообразным проведение разговора со своим российским коллегой по данному поводу.
"У меня нет необходимости говорить с Путиным", - сказал глава Белого дома.
Посадка в самолет граждан, которые были помилованы и обменяны - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве
Вчера, 20:33
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ПутинОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала