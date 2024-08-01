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Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными
Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:40
2024-08-01T20:40
2024-08-01T23:57
в мире
сша
джо байден
владимир путин
обмен заключенными между россией и западом
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома. "Нет", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос о том, проводились ли контакты на высшем уровне в данной связи.Сам Байден, отвечая в четверг на вопросы журналистов заявил, что не считает целесообразным проведение разговора со своим российским коллегой по данному поводу."У меня нет необходимости говорить с Путиным", - сказал глава Белого дома.
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в мире, сша, джо байден, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом
В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Обмен заключенными между Россией и Западом
Байден не контактировал с Путиным по обмену заключенными
Белый дом: Байден не контактировал с Путиным по вопросу обмена заключенными
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
"Нет", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос о том, проводились ли контакты на высшем уровне в данной связи.
Сам Байден, отвечая в четверг на вопросы журналистов заявил, что не считает целесообразным проведение разговора со своим российским коллегой по данному поводу.
"У меня нет необходимости говорить с Путиным", - сказал глава Белого дома.