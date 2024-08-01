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Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке

Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке - РИА Новости, 01.08.2024

Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке

Трое пострадавших после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:50

2024-08-01T16:50

2024-08-01T17:18

владивосток

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Трое пострадавших после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. По данным мэрии города, в результате пять человек госпитализировали, еще трое от госпитализации отказались. Позже приморский СК сообщил, что число госпитализированных, предварительно, возросло до восьми. По данному факту возбуждено уголовное дело."Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Среди пострадавших, как уточнил источник, есть 14-летний подросток.

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949469043.html

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владивосток, происшествия, россия