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Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке - РИА Новости, 01.08.2024
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16:50 01.08.2024 (обновлено: 17:18 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/banya-1963485797.html
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке - РИА Новости, 01.08.2024
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке
Трое пострадавших после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:50
2024-08-01T17:18
владивосток
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Трое пострадавших после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. По данным мэрии города, в результате пять человек госпитализировали, еще трое от госпитализации отказались. Позже приморский СК сообщил, что число госпитализированных, предварительно, возросло до восьми. По данному факту возбуждено уголовное дело."Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Среди пострадавших, как уточнил источник, есть 14-летний подросток.
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владивосток, происшествия, россия
Владивосток, Происшествия, Россия
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке

Трое находятся в тяжелом состоянии после обрушения в бане во Владивостоке

© СоцсетиОбрушение потолка в комплексе "Акватория" во Владивостоке
Обрушение потолка в комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Соцсети
Обрушение потолка в комплексе "Акватория" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Трое пострадавших после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. По данным мэрии города, в результате пять человек госпитализировали, еще трое от госпитализации отказались. Позже приморский СК сообщил, что число госпитализированных, предварительно, возросло до восьми. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Среди пострадавших, как уточнил источник, есть 14-летний подросток.
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