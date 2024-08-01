https://ria.ru/20240801/banya-1963480163.html

Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми

Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2024

Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми

Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:39

2024-08-01T16:39

2024-08-01T18:03

происшествия

владивосток

россия

приморский край

су ск рф по приморскому краю

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. Мэрия Владивостока сообщила, что пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались."По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей. Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.

https://ria.ru/20240801/banya-1963485797.html

владивосток

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приморский край

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