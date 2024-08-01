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Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2024
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16:39 01.08.2024 (обновлено: 18:03 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/banya-1963480163.html
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2024
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми
Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:39
2024-08-01T18:03
происшествия
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россия
приморский край
су ск рф по приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. Мэрия Владивостока сообщила, что пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались."По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей. Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, су ск рф по приморскому краю
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, СУ СК РФ по Приморскому краю
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми

После обрушения потолка в бане во Владивостоке госпитализировали восемь человек

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке. 1 августа 2024
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе Акватория во Владивостоке. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке. 1 августа 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. Мэрия Владивостока сообщила, что пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались.
"По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей. Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.
Обрушение потолка в комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке
Вчера, 16:50
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайСУ СК РФ по Приморскому краю
 
 
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