https://ria.ru/20240801/banya-1963480163.html
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2024
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми
Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:39
2024-08-01T16:39
2024-08-01T18:03
происшествия
владивосток
россия
приморский край
су ск рф по приморскому краю
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963505354_143:40:987:515_1920x0_80_0_0_7ccaa3ee5fba37026f407c16d4c7b572.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. Мэрия Владивостока сообщила, что пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались."По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей. Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.
https://ria.ru/20240801/banya-1963485797.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963505354_194:0:918:543_1920x0_80_0_0_40a936a955aa990c8d6659f46b90b68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край, су ск рф по приморскому краю
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, СУ СК РФ по Приморскому краю
Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми
После обрушения потолка в бане во Владивостоке госпитализировали восемь человек