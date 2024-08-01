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Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке - РИА Новости, 01.08.2024
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16:19 01.08.2024 (обновлено: 18:09 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/banya-1963468695.html
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке - РИА Новости, 01.08.2024
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:19
2024-08-01T18:09
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок, есть пострадавшие. "На нас рухнула крыша прямо на голову", - рассказывала автор видео."Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке

При обрушении потолка в бане во Владивостоке пострадали 8 человек

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке. 1 августа 2024
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе Акватория во Владивостоке. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке. 1 августа 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок, есть пострадавшие. "На нас рухнула крыша прямо на голову", - рассказывала автор видео.
"Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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