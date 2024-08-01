https://ria.ru/20240801/banya-1963468695.html

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке - РИА Новости, 01.08.2024

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке

Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:19

2024-08-01T16:19

2024-08-01T18:09

владивосток

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963505311_196:31:856:402_1920x0_80_0_0_70eb8553f7fa1413466f5f7a58b75584.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок, есть пострадавшие. "На нас рухнула крыша прямо на голову", - рассказывала автор видео."Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240801/zavaly-1963453908.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, происшествия