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Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке - РИА Новости, 01.08.2024
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:19
2024-08-01T16:19
2024-08-01T18:09
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок, есть пострадавшие. "На нас рухнула крыша прямо на голову", - рассказывала автор видео."Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Восемь человек пострадали при обрушении потолка в бане во Владивостоке
При обрушении потолка в бане во Владивостоке пострадали 8 человек
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок, есть пострадавшие. "На нас рухнула крыша прямо на голову", - рассказывала автор видео.
"Восемь человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе во Владивостоке, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.