https://ria.ru/20240801/bakalchuk-1963527831.html
Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака
Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака - РИА Новости, 01.08.2024
Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака
Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:47
2024-08-01T19:47
2024-08-01T19:59
татьяна бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде."Судом вынесение определение об оставлении заявления без движения", - рассказал собеседник агентства.Причина такого решения не объясняется.Ранее во вторник в Савеловском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Бакальчук подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, к Владиславу Бакальчуку.
https://ria.ru/20240731/bakalchuk-1961937220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries, общество
Татьяна Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries, Общество
Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака
Суд оставил без движения иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом