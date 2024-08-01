https://ria.ru/20240801/bakalchuk-1963527831.html

Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака

Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака - РИА Новости, 01.08.2024

Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:47

2024-08-01T19:47

2024-08-01T19:59

татьяна бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде."Судом вынесение определение об оставлении заявления без движения", - рассказал собеседник агентства.Причина такого решения не объясняется.Ранее во вторник в Савеловском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Бакальчук подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, к Владиславу Бакальчуку.

https://ria.ru/20240731/bakalchuk-1961937220.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

татьяна бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries, общество