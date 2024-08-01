Рейтинг@Mail.ru
Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/bagreeva-1963313910.html
Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра
Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра - РИА Новости, 01.08.2024
Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра
Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:15
2024-08-01T09:15
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Таким образом, собственники исключенных объектов должны будут уплачивать налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости.Кроме того, в Перечень на этот год включили одно нежилое здание, которое стало соответствовать его критериям до 1 января 2024 года.&quot;Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в Перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность&quot;, - цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Перевод столичной торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, был начат в 2014 году. В 2024 году Перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, насчитывает более 37 тысяч объектов.
https://ria.ru/20240731/mini-auktsiony-1962994328.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_64:0:2769:2029_1920x0_80_0_0_1e2e563349b92b0cfbd24c2dd195262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Таким образом, собственники исключенных объектов должны будут уплачивать налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости.
Кроме того, в Перечень на этот год включили одно нежилое здание, которое стало соответствовать его критериям до 1 января 2024 года.
«

"Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в Перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента.

Перевод столичной торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, был начат в 2014 году. В 2024 году Перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, насчитывает более 37 тысяч объектов.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Мария Багреева: Москва сэкономила 3,5 млрд рублей благодаря мини-аукционам
Вчера, 10:15
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала