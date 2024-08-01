https://ria.ru/20240801/bagreeva-1963313910.html

Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра - РИА Новости, 01.08.2024

Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:15

2024-08-01T09:15

2024-08-01T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Таким образом, собственники исключенных объектов должны будут уплачивать налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости.Кроме того, в Перечень на этот год включили одно нежилое здание, которое стало соответствовать его критериям до 1 января 2024 года."Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в Перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Перевод столичной торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, был начат в 2014 году. В 2024 году Перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, насчитывает более 37 тысяч объектов.

https://ria.ru/20240731/mini-auktsiony-1962994328.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева