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Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра
Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра - РИА Новости, 01.08.2024
Багреева: обновлен перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра
Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:15
2024-08-01T09:15
2024-08-01T09:15
москва
мария багреева
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Таким образом, собственники исключенных объектов должны будут уплачивать налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости.Кроме того, в Перечень на этот год включили одно нежилое здание, которое стало соответствовать его критериям до 1 января 2024 года."Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в Перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Перевод столичной торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, был начат в 2014 году. В 2024 году Перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, насчитывает более 37 тысяч объектов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости Москвы, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 273 объекта, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Таким образом, собственники исключенных объектов должны будут уплачивать налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости.
Кроме того, в Перечень на этот год включили одно нежилое здание, которое стало соответствовать его критериям до 1 января 2024 года.
«
"Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и вносит необходимые корректировки в Перечень, тем самым постоянно поддерживая его актуальность", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
Перевод столичной торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, был начат в 2014 году. В 2024 году Перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, насчитывает более 37 тысяч объектов.