https://ria.ru/20240801/avtobusy-1963566814.html

Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"

Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково" - РИА Новости, 01.08.2024

Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"

Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули аэропорт "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T23:54

2024-08-01T23:54

2024-08-01T23:57

россия

германия

сша

владимир путин

александр бортников

сергей нарышкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули аэропорт "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин встретил россиян, вернувшихся после обмена заключенными между РФ и странами Запада, на встрече с ними он подчеркнул, что Родина ни на минуту о них не забывала. Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. Ранее в ФСБ сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

https://ria.ru/20240801/putin-1963557294.html

россия

германия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, сша, владимир путин, александр бортников, сергей нарышкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, обмен заключенными между россией и западом