https://ria.ru/20240801/avtobusy-1963566814.html
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково" - РИА Новости, 01.08.2024
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"
Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули аэропорт "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:54
2024-08-01T23:54
2024-08-01T23:57
россия
германия
сша
владимир путин
александр бортников
сергей нарышкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963558923_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_52fe5134d39f7d8db94daaa8f6de98b3.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули аэропорт "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин встретил россиян, вернувшихся после обмена заключенными между РФ и странами Запада, на встрече с ними он подчеркнул, что Родина ни на минуту о них не забывала. Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. Ранее в ФСБ сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/putin-1963557294.html
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963558923_0:0:1263:947_1920x0_80_0_0_517330ef835e07b8f7bb935a201a611a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, сша, владимир путин, александр бортников, сергей нарышкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, США, Владимир Путин, Александр Бортников, Сергей Нарышкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"
Автобусы с освобожденными после обмена россиянами покинули аэропорт "Внуково-2"