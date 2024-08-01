Рейтинг@Mail.ru
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково" - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/avtobusy-1963566814.html
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково" - РИА Новости, 01.08.2024
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"
Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули аэропорт "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:54
2024-08-01T23:57
россия
германия
сша
владимир путин
александр бортников
сергей нарышкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963558923_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_52fe5134d39f7d8db94daaa8f6de98b3.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули аэропорт "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин встретил россиян, вернувшихся после обмена заключенными между РФ и странами Запада, на встрече с ними он подчеркнул, что Родина ни на минуту о них не забывала. Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. Ранее в ФСБ сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/putin-1963557294.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963558923_0:0:1263:947_1920x0_80_0_0_517330ef835e07b8f7bb935a201a611a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, сша, владимир путин, александр бортников, сергей нарышкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, США, Владимир Путин, Александр Бортников, Сергей Нарышкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Автобусы с освобожденными россиянами покинули аэропорт "Внуково"

Автобусы с освобожденными после обмена россиянами покинули аэропорт "Внуково-2"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссия и страны Запада провели обмен заключенными
Россия и страны Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Россия и страны Запада провели обмен заключенными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автобусы с освобожденными в результате обмена российскими гражданами покинули аэропорт "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин встретил россиян, вернувшихся после обмена заключенными между РФ и странами Запада, на встрече с ними он подчеркнул, что Родина ни на минуту о них не забывала. Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян
Вчера, 22:32
 
РоссияГерманияСШАВладимир ПутинАлександр БортниковСергей НарышкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала