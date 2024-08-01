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Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене - РИА Новости, 01.08.2024
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17:21 01.08.2024 (обновлено: 17:41 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/arest-1963492861.html
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене - РИА Новости, 01.08.2024
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:21
2024-08-01T17:41
газпромбанк
россия
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции.&quot;Суд избрал меру пресечения Волобуеву*… на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИНРоссии, либо с момента задержания на территории РФ&quot;, - рассказали в суде.Уточняется, что Волобуев* также обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).Он объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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москва
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газпромбанк, россия, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Газпромбанк, Россия, Происшествия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене

Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка Волобуева по делу о госизмене

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции.
«

"Суд избрал меру пресечения Волобуеву*… на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИНРоссии, либо с момента задержания на территории РФ", - рассказали в суде.

Уточняется, что Волобуев* также обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
Он объявлен в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ГазпромбанкРоссияПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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