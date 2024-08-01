https://ria.ru/20240801/arest-1963492861.html

Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене

Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене - РИА Новости, 01.08.2024

Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:21

2024-08-01T17:21

2024-08-01T17:41

газпромбанк

россия

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции."Суд избрал меру пресечения Волобуеву*… на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИНРоссии, либо с момента задержания на территории РФ", - рассказали в суде.Уточняется, что Волобуев* также обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).Он объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240801/sk-1963401183.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

газпромбанк, россия, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)