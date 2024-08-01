https://ria.ru/20240801/arest-1963492861.html
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене - РИА Новости, 01.08.2024
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:21
2024-08-01T17:21
2024-08-01T17:41
газпромбанк
россия
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции."Суд избрал меру пресечения Волобуеву*… на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИНРоссии, либо с момента задержания на территории РФ", - рассказали в суде.Уточняется, что Волобуев* также обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).Он объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240801/sk-1963401183.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпромбанк, россия, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Газпромбанк, Россия, Происшествия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка по делу о госизмене
Суд заочно арестовал экс-президента Газпромбанка Волобуева по делу о госизмене
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* по делу о госизмене, рассказали РИА Новости в инстанции.
«
"Суд избрал меру пресечения Волобуеву*… на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИНРоссии, либо с момента задержания на территории РФ", - рассказали в суде.
Уточняется, что Волобуев* также обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
Он объявлен в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.