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Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024
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14:57 01.08.2024 (обновлено: 15:06 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/arest-1963447089.html
Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга"
Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024
Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга"
Мещанский суд Москвы отказался в закрытом режиме рассматривать вопрос об аресте руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:57
2024-08-01T15:06
военторг
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
владимир павлов
москва
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался в закрытом режиме рассматривать вопрос об аресте руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На заседании следователь попросил удалить прессу из зала "в целях обеспечения безопасности участников процесса". "По оперативной информации, неустановленные соучастники оказывают давление на свидетелей", - заявил он.Павлов открестился от какого-либо давления на свидетелей, список которых он увидел лишь накануне."В ходатайстве отказать, никаких доказательств давления на свидетелей суду не представлено", - решила судья Елена Каракешишева.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
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военторг, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, владимир павлов, москва, дело экс-замминистра обороны булгакова
Военторг, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Владимир Павлов, Москва, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга"

Суд отказался в закрытом режиме рассматривать вопрос об аресте главы "Военторга"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался в закрытом режиме рассматривать вопрос об аресте руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На заседании следователь попросил удалить прессу из зала "в целях обеспечения безопасности участников процесса". "По оперативной информации, неустановленные соучастники оказывают давление на свидетелей", - заявил он.
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
Вчера, 03:17
Павлов открестился от какого-либо давления на свидетелей, список которых он увидел лишь накануне.
«
"В ходатайстве отказать, никаких доказательств давления на свидетелей суду не представлено", - решила судья Елена Каракешишева.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Кадры оперативной работы ОМОНа в здании Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Руководителя "Военторга" задержали по делу о хищении средств
Вчера, 01:36
 
ВоенторгСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияВладимир ПавловМоскваДело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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