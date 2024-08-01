https://ria.ru/20240801/arest-1963447089.html

Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга"

Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024

Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы "Военторга"

Мещанский суд Москвы отказался в закрытом режиме рассматривать вопрос об аресте руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:57

2024-08-01T14:57

2024-08-01T15:06

военторг

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

владимир павлов

москва

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался в закрытом режиме рассматривать вопрос об аресте руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На заседании следователь попросил удалить прессу из зала "в целях обеспечения безопасности участников процесса". "По оперативной информации, неустановленные соучастники оказывают давление на свидетелей", - заявил он.Павлов открестился от какого-либо давления на свидетелей, список которых он увидел лишь накануне."В ходатайстве отказать, никаких доказательств давления на свидетелей суду не представлено", - решила судья Елена Каракешишева.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

военторг, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, владимир павлов, москва, дело экс-замминистра обороны булгакова