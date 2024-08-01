https://ria.ru/20240801/ao-1963344786.html

Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы

Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 01.08.2024

Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы

Руководителю АО "Военторг", задержанному в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:13

2024-08-01T07:13

2024-08-01T12:30

происшествия

россия

ирина волк

военторг

дело экс-замминистра обороны булгакова

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руководителю АО "Военторг", задержанному в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из текста Уголовного кодекса РФ. На сайте "МВД Медиа" со ссылкой на слова представителя МВД РФ Ирины Волк в четверг появилась информация о задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара ряда подконтрольных организаций - 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как указано в УК, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наказание может быть и более существенным, если в деле окажется несколько эпизодов данного преступления. В сообщении "МВД Медиа" говорится, что в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Минобороны. Сообщники обеспечили заключение государственных контрактов на поставку "Армейских несессеров" (то есть гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.). В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем, путем обмана представителей Минобороны России и Федерального казначейства, наборы были реализованы указанному госведомству по завышенной цене. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, тогда как цена товаров была завышена более чем на 400 миллионов, указано на сайте "МВД Медиа".

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

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происшествия, россия, ирина волк, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)