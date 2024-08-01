Борт спецотряда "Россия" приземлился в Анкаре после новостей об обменах
Flightradar24: Борт спецотряда приземлился в Анкаре на фоне новостей об обменах
© NTVКадр трансляции турецкого канала NTV из аэропорта Анкары
© NTV
Кадр трансляции турецкого канала NTV из аэропорта Анкары
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону Турции из "Внуково", приземлился в Анкаре на фоне новостей об обменах заключенными, следует из данных портала Flightradar24.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.
Согласно данным на сайте, самолет Ту-204 вылетел из Внуково в 12.43 мск по направлению в Анкару и приземлился в пункте назначения в районе 16.20 мск.
Ранее агентство IHA сообщило, что турецкое управление разведки координирует обмен между РФ и США в Анкаре, обменивают журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на нескольких россиян.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима. Задержан он был в марте 2023 года. Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
Адвокат Винника не знает о его возможном обмене
Вчера, 14:42
Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и впоследствии приговорен в США к 27 годам лишения свободы.
Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил адвокат.