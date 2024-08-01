https://ria.ru/20240801/ankara-1963477888.html

Борт спецотряда "Россия" приземлился в Анкаре после новостей об обменах

Борт спецотряда "Россия" приземлился в Анкаре после новостей об обменах - РИА Новости, 01.08.2024

Борт спецотряда "Россия" приземлился в Анкаре после новостей об обменах

Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону Турции из "Внуково", приземлился в Анкаре на фоне новостей об обменах заключенными, следует из... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:36

2024-08-01T16:36

2024-08-01T23:58

в мире

сша

россия

ту-204

анкара

турция

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону Турции из "Внуково", приземлился в Анкаре на фоне новостей об обменах заключенными, следует из данных портала Flightradar24. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключенными с участием США, Германии, России и других стран проходит "прямо сейчас". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Согласно данным на сайте, самолет Ту-204 вылетел из Внуково в 12.43 мск по направлению в Анкару и приземлился в пункте назначения в районе 16.20 мск. Ранее агентство IHA сообщило, что турецкое управление разведки координирует обмен между РФ и США в Анкаре, обменивают журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на нескольких россиян. Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима. Задержан он был в марте 2023 года. Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил. Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и впоследствии приговорен в США к 27 годам лишения свободы. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил адвокат.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963469013.html

https://ria.ru/20240801/vinnik-1963441586.html

https://ria.ru/20240801/gershkovich-1963453226.html

сша

россия

анкара

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в мире, сша, россия, ту-204, анкара, турция, обмен заключенными между россией и западом