https://ria.ru/20240801/anapa-1963537809.html

В Анапе обезвредили мужчину с ножом

В Анапе обезвредили мужчину с ножом - РИА Новости, 01.08.2024

В Анапе обезвредили мужчину с ножом

Сотрудники полиции и Росгвардии обезвредили в Анапе мужчину с ножом, который не реагировал на требования правоохранителей, правонарушителя госпитализировали с... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:19

2024-08-01T20:19

2024-08-01T20:19

происшествия

анапа

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии обезвредили в Анапе мужчину с ножом, который не реагировал на требования правоохранителей, правонарушителя госпитализировали с огнестрельным ранением, полученным при задержании. Ранее в сети появилось видео, где не менее восьми правоохранителей окружили мужчину с ножом, и даже после прозвучавшего выстрела он продолжал наводить нож в их сторону. В итоге сам бросил оружие и был повален на землю сотрудниками. По данным краевого ГУ МВД, в четверг на улице Анапы сотрудники полиции заметили гражданина, чьи приметы совпадали с ориентировкой в рамках проверки материала об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться. "При задержании вооружённый ножом злоумышленник не реагировал на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения. Совместно с сотрудниками Росгвардии мужчина был обезврежен. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и до приезда врачей наложили ему жгут подручными средствами. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, при задержании правонарушитель получил огнестрельное ранение в ногу.

https://ria.ru/20240727/arest-1962415265.html

анапа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)