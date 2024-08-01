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В Анапе обезвредили мужчину с ножом - РИА Новости, 01.08.2024
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20:19 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/anapa-1963537809.html
В Анапе обезвредили мужчину с ножом
В Анапе обезвредили мужчину с ножом - РИА Новости, 01.08.2024
В Анапе обезвредили мужчину с ножом
Сотрудники полиции и Росгвардии обезвредили в Анапе мужчину с ножом, который не реагировал на требования правоохранителей, правонарушителя госпитализировали с... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:19
2024-08-01T20:19
происшествия
анапа
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии обезвредили в Анапе мужчину с ножом, который не реагировал на требования правоохранителей, правонарушителя госпитализировали с огнестрельным ранением, полученным при задержании. Ранее в сети появилось видео, где не менее восьми правоохранителей окружили мужчину с ножом, и даже после прозвучавшего выстрела он продолжал наводить нож в их сторону. В итоге сам бросил оружие и был повален на землю сотрудниками. По данным краевого ГУ МВД, в четверг на улице Анапы сотрудники полиции заметили гражданина, чьи приметы совпадали с ориентировкой в рамках проверки материала об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться. "При задержании вооружённый ножом злоумышленник не реагировал на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения. Совместно с сотрудниками Росгвардии мужчина был обезврежен. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и до приезда врачей наложили ему жгут подручными средствами. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, при задержании правонарушитель получил огнестрельное ранение в ногу.
https://ria.ru/20240727/arest-1962415265.html
анапа
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происшествия, анапа, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Анапа, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Анапе обезвредили мужчину с ножом

Полиция остановила гулявшего по Анапе с ножом мужчину выстрелом в ногу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии обезвредили в Анапе мужчину с ножом, который не реагировал на требования правоохранителей, правонарушителя госпитализировали с огнестрельным ранением, полученным при задержании.
Ранее в сети появилось видео, где не менее восьми правоохранителей окружили мужчину с ножом, и даже после прозвучавшего выстрела он продолжал наводить нож в их сторону. В итоге сам бросил оружие и был повален на землю сотрудниками.
По данным краевого ГУ МВД, в четверг на улице Анапы сотрудники полиции заметили гражданина, чьи приметы совпадали с ориентировкой в рамках проверки материала об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться.
"При задержании вооружённый ножом злоумышленник не реагировал на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения. Совместно с сотрудниками Росгвардии мужчина был обезврежен. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и до приезда врачей наложили ему жгут подручными средствами. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, при задержании правонарушитель получил огнестрельное ранение в ногу.
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ПроисшествияАнапаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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