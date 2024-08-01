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АКРА прогнозирует снижение темпов роста ВВП в России - РИА Новости, 01.08.2024
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00:19 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/akra-1963321420.html
АКРА прогнозирует снижение темпов роста ВВП в России
АКРА прогнозирует снижение темпов роста ВВП в России - РИА Новости, 01.08.2024
АКРА прогнозирует снижение темпов роста ВВП в России
Темпы роста реального ВВП в России в случае отсутствия новых внешних шоков снизятся до 2-2,5% в четвертом квартале 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:19
2024-08-01T00:19
экономика
россия
максим решетников
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Темпы роста реального ВВП в России в случае отсутствия новых внешних шоков снизятся до 2-2,5% в четвертом квартале 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА в обзоре "Тепло, горячо, холоднее", который есть в распоряжении РИА Новости. "При условии отсутствия новых внешних шоков темпы роста реального ВВП в 2024 году снизятся (рост на 5,4% в первом квартале сменится ростом примерно на 2,0-2,5% в четвертом квартале, что допускает возможность достижения за полный год темпов, сопоставимых с 2023 годом), инфляция также замедлится, что позволит понизить краткосрочные процентные ставки в 2025 году", - указывается в обзоре, подготовленном директором группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрием Куликовым. Согласно описываемому в материале базовому сценарию, экономический рост в 2025-2026 годах замедлится до 1-2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году. Баланс бюджета останется отрицательным, но приблизится к диапазону от -1% до 0% ВВП начиная с 2025 года, говорится в документе. "Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025-2026 годах (ключевая - до 7-8%)", - отмечается в обзоре. Так, в соответствии с базовым сценарием, ключевая ставка на конец 2024 года составит 18-20%, а среднегодовая в 2024 году будет в диапазоне 16,9-17,5%. К концу 2025 года ключевая ставка прогнозируется на уровне 12,5-14,5% (среднегодовая в диапазоне 13,4-15,3%), к концу 2026 года - на уровне 7,5-9%, а среднегодовая 8,8-10,4%, к концу 2027 года - 6,5-8%, среднегодовая 7-8,5%. ЦБ РФ ранее повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%. Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, сообщило ранее Минэкономразвития. По оценке ведомства, во втором квартале экономика выросла на 4% после роста на 5,4% в первом. На прошлой неделе глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе. Ранее ЦБ опубликовал обновленный среднесрочный прогноз, исходя из которого ожидает рост экономики России в этом году на 3,5-4% и его замедление до 0,5-1,5% в 2025 году. В 2026 году регулятор ждет рост на 1-2%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. Минэкономразвития весной прогнозировало рост экономики на 2,8% в текущем году, на 2,3% - в 2025-2026 годах, 2,4% - в 2027 году.
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экономика, россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
АКРА прогнозирует снижение темпов роста ВВП в России

АКРА: темпы роста ВВП снизятся до 2-2,5% в четвертом квартале 2024 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Темпы роста реального ВВП в России в случае отсутствия новых внешних шоков снизятся до 2-2,5% в четвертом квартале 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА в обзоре "Тепло, горячо, холоднее", который есть в распоряжении РИА Новости.
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"При условии отсутствия новых внешних шоков темпы роста реального ВВП в 2024 году снизятся (рост на 5,4% в первом квартале сменится ростом примерно на 2,0-2,5% в четвертом квартале, что допускает возможность достижения за полный год темпов, сопоставимых с 2023 годом), инфляция также замедлится, что позволит понизить краткосрочные процентные ставки в 2025 году", - указывается в обзоре, подготовленном директором группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрием Куликовым.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году
16 июля, 17:59
Согласно описываемому в материале базовому сценарию, экономический рост в 2025-2026 годах замедлится до 1-2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году. Баланс бюджета останется отрицательным, но приблизится к диапазону от -1% до 0% ВВП начиная с 2025 года, говорится в документе.
"Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025-2026 годах (ключевая - до 7-8%)", - отмечается в обзоре. Так, в соответствии с базовым сценарием, ключевая ставка на конец 2024 года составит 18-20%, а среднегодовая в 2024 году будет в диапазоне 16,9-17,5%. К концу 2025 года ключевая ставка прогнозируется на уровне 12,5-14,5% (среднегодовая в диапазоне 13,4-15,3%), к концу 2026 года - на уровне 7,5-9%, а среднегодовая 8,8-10,4%, к концу 2027 года - 6,5-8%, среднегодовая 7-8,5%.
ЦБ РФ ранее повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.
Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, сообщило ранее Минэкономразвития. По оценке ведомства, во втором квартале экономика выросла на 4% после роста на 5,4% в первом.
На прошлой неделе глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе.
Ранее ЦБ опубликовал обновленный среднесрочный прогноз, исходя из которого ожидает рост экономики России в этом году на 3,5-4% и его замедление до 0,5-1,5% в 2025 году. В 2026 году регулятор ждет рост на 1-2%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. Минэкономразвития весной прогнозировало рост экономики на 2,8% в текущем году, на 2,3% - в 2025-2026 годах, 2,4% - в 2027 году.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Кремле прокомментировали прогноз МВФ по России
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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