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АКРА прогнозирует постепенное снижение инфляции в России - РИА Новости, 01.08.2024
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00:46 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/akr-1963323381.html
АКРА прогнозирует постепенное снижение инфляции в России
АКРА прогнозирует постепенное снижение инфляции в России - РИА Новости, 01.08.2024
АКРА прогнозирует постепенное снижение инфляции в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА прогнозирует на двухлетнем горизонте постепенное снижение инфляции в РФ до уровня, близкого к целевому – в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:46
2024-08-01T00:46
экономика
россия
максим решетников
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА прогнозирует на двухлетнем горизонте постепенное снижение инфляции в РФ до уровня, близкого к целевому – в 2025 году ее диапазон составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%, следует из прогноза директора группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрия Куликова, который есть в распоряжении РИА Новости. "Основные элементы базового сценария обновленного макроэкономического прогноза АКРА таковы: … инфляция на двухлетнем горизонте постепенно снизится до уровня, близкого к целевому; краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025–2026 годах (ключевая - до 7–8%); цены на товары российского экспорта в иностранной валюте практически не изменятся в номинальном выражении", - указывает он. Как следует из таблицы базового сценария макроэкономического прогноза на период с 2024 по 2027 год, эксперты агентства повысили прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7,5%. В начале июля они полагали, что инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%). Согласно данным таблицы, в 2025 году инфляция составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%, а в 2027 году – 3,5-5,5%. Ожидания по инфляции почти не изменились, но в прогнозы была заложена существенно более жесткая политика Банка России в 2024–2025 годах (траектория среднегодовой ключевой ставки на 2–3 п.п. выше, чем в предыдущих прогнозах), поясняет эксперт АКРА. "Основной риск для базового сценария, по мнению АКРА, состоит в недостижении целей по инфляции на горизонте прогноза (в случае, например, если бюджетный импульс вновь вырастет, а инструментов и скорости действия мер денежно-кредитной политики не хватит для его компенсации). Потребность в росте бюджетных расходов может быть связана с условными обязательствами государства, с поддержкой финансового положения компаний госсектора и квазигоссектора, с потребностями ВПК", - говорит Куликов. "В этих случаях краткосрочные процентные ставки будут выше, чем в базовом сценарии. На протяжении непродолжительного периода времени выше может быть и физический рост ВВП. Кроме того, по оценкам агентства, сохраняются условия для относительно быстрых курсовых колебаний на внутреннем валютном рынке (на 5–10%)", - добавляет он. Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что Минэкономразвития, как и Банк России, исходит из того, что инфляция в России будет замедляться во второй половине года, свой прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%. Банк России на прошлой неделе повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5% с 4%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
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экономика, россия, максим решетников, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
АКРА прогнозирует постепенное снижение инфляции в России

АКРА прогнозирует снижение инфляции в России до уровня, близкого к целевому

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА прогнозирует на двухлетнем горизонте постепенное снижение инфляции в РФ до уровня, близкого к целевому – в 2025 году ее диапазон составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%, следует из прогноза директора группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрия Куликова, который есть в распоряжении РИА Новости.
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"Основные элементы базового сценария обновленного макроэкономического прогноза АКРА таковы: … инфляция на двухлетнем горизонте постепенно снизится до уровня, близкого к целевому; краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025–2026 годах (ключевая - до 7–8%); цены на товары российского экспорта в иностранной валюте практически не изменятся в номинальном выражении", - указывает он.
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АКРА представила прогноз по росту российского ВВП
28 ноября 2023, 00:23
Как следует из таблицы базового сценария макроэкономического прогноза на период с 2024 по 2027 год, эксперты агентства повысили прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7,5%. В начале июля они полагали, что инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели ЦБ (4%).
Согласно данным таблицы, в 2025 году инфляция составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%, а в 2027 году – 3,5-5,5%. Ожидания по инфляции почти не изменились, но в прогнозы была заложена существенно более жесткая политика Банка России в 2024–2025 годах (траектория среднегодовой ключевой ставки на 2–3 п.п. выше, чем в предыдущих прогнозах), поясняет эксперт АКРА.
"Основной риск для базового сценария, по мнению АКРА, состоит в недостижении целей по инфляции на горизонте прогноза (в случае, например, если бюджетный импульс вновь вырастет, а инструментов и скорости действия мер денежно-кредитной политики не хватит для его компенсации). Потребность в росте бюджетных расходов может быть связана с условными обязательствами государства, с поддержкой финансового положения компаний госсектора и квазигоссектора, с потребностями ВПК", - говорит Куликов.
"В этих случаях краткосрочные процентные ставки будут выше, чем в базовом сценарии. На протяжении непродолжительного периода времени выше может быть и физический рост ВВП. Кроме того, по оценкам агентства, сохраняются условия для относительно быстрых курсовых колебаний на внутреннем валютном рынке (на 5–10%)", - добавляет он.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что Минэкономразвития, как и Банк России, исходит из того, что инфляция в России будет замедляться во второй половине года, свой прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%. Банк России на прошлой неделе повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5% с 4%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
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10 июля, 02:10
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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