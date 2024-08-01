https://ria.ru/20240801/agent-1963389158.html

Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене

Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене - РИА Новости, 01.08.2024

Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене

Украинский агент Петр Опальник осужден на 8 лет колонии за сотрудничество с иностранным государством и содействие добровольной сдаче в плен российского... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:49

2024-08-01T11:49

2024-08-01T11:51

украина

новгородская область

россия

новгородский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинский агент Петр Опальник осужден на 8 лет колонии за сотрудничество с иностранным государством и содействие добровольной сдаче в плен российского военного, сообщает пресс-служба Новгородского областного суда. УФСБ по Новгородской области 13 марта 2023 года сообщило, что задержало агента украинской разведки, пытавшегося склонить призванных в ходе частичной мобилизации к госизмене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен. Опальника арестовали по 17 мая. По информации Новгородского облсуда, само задержание произошло еще 18 января. Было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Как установлено судом, гражданин Украины Опальник, принявший в июле 2022 года российское гражданство, в октябре 2022 года установил контакт, в том числе через переписку в мессенджерах, с представителями разведывательных служб Украины, получил инструкции, предназначенные для российских военных по добровольной сдаче в плен, а также необходимые для этого телефонные номера. В дальнейшем при встрече со знакомым, призванным на военную службу по мобилизации и действующим в рамках оперативного эксперимента, Опальник склонял его к добровольной сдаче в плен. "Приговором Новгородского областного суда Опальник признан виновным… По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.Вину Опальник не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html

https://ria.ru/20240208/krasnoyarsk-1926081047.html

украина

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, новгородская область, россия, новгородский областной суд