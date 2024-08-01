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Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене - РИА Новости, 01.08.2024
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11:49 01.08.2024 (обновлено: 11:51 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/agent-1963389158.html
Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене
Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене - РИА Новости, 01.08.2024
Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене
Украинский агент Петр Опальник осужден на 8 лет колонии за сотрудничество с иностранным государством и содействие добровольной сдаче в плен российского... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:49
2024-08-01T11:51
украина
новгородская область
россия
новгородский областной суд
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинский агент Петр Опальник осужден на 8 лет колонии за сотрудничество с иностранным государством и содействие добровольной сдаче в плен российского военного, сообщает пресс-служба Новгородского областного суда. УФСБ по Новгородской области 13 марта 2023 года сообщило, что задержало агента украинской разведки, пытавшегося склонить призванных в ходе частичной мобилизации к госизмене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен. Опальника арестовали по 17 мая. По информации Новгородского облсуда, само задержание произошло еще 18 января. Было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Как установлено судом, гражданин Украины Опальник, принявший в июле 2022 года российское гражданство, в октябре 2022 года установил контакт, в том числе через переписку в мессенджерах, с представителями разведывательных служб Украины, получил инструкции, предназначенные для российских военных по добровольной сдаче в плен, а также необходимые для этого телефонные номера. В дальнейшем при встрече со знакомым, призванным на военную службу по мобилизации и действующим в рамках оперативного эксперимента, Опальник склонял его к добровольной сдаче в плен. &quot;Приговором Новгородского областного суда Опальник признан виновным… По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев&quot;, - говорится в сообщении.Вину Опальник не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html
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украина, новгородская область, россия, новгородский областной суд
Украина, Новгородская область, Россия, Новгородский областной суд
Украинского агента осудили за попытки склонения к госизмене

Украинский агент получил 8 лет за попытки склонить бойцов ВС РФ к сдаче в плен

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинский агент Петр Опальник осужден на 8 лет колонии за сотрудничество с иностранным государством и содействие добровольной сдаче в плен российского военного, сообщает пресс-служба Новгородского областного суда.
УФСБ по Новгородской области 13 марта 2023 года сообщило, что задержало агента украинской разведки, пытавшегося склонить призванных в ходе частичной мобилизации к госизмене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен. Опальника арестовали по 17 мая. По информации Новгородского облсуда, само задержание произошло еще 18 января. Было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".
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Как установлено судом, гражданин Украины Опальник, принявший в июле 2022 года российское гражданство, в октябре 2022 года установил контакт, в том числе через переписку в мессенджерах, с представителями разведывательных служб Украины, получил инструкции, предназначенные для российских военных по добровольной сдаче в плен, а также необходимые для этого телефонные номера. В дальнейшем при встрече со знакомым, призванным на военную службу по мобилизации и действующим в рамках оперативного эксперимента, Опальник склонял его к добровольной сдаче в плен.
«

"Приговором Новгородского областного суда Опальник признан виновным… По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Вину Опальник не признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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