https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963370813.html
В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей
В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей - РИА Новости, 01.08.2024
В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей
Авиакомпания "Аэрофлот" обладает достаточным количеством экипажей для выполнения программы полетов в полном объеме, объединение ряда рейсов связано с... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:42
2024-08-01T10:42
2024-08-01T11:04
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" обладает достаточным количеством экипажей для выполнения программы полетов в полном объеме, объединение ряда рейсов связано с производственными причинами, а не с дефицитом кадров, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. Ранее в Telegram-канале "Авиаторщина" появилась информация о том, что "Аэрофлот" в последние дни июля отменил десятки рейсов из-за нехватки экипажей. "Аэрофлот обладает достаточным количеством экипажей, с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха, для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме", - заявила авиакомпания. В "Аэрофлоте" добавили, что по производственным причинам, ввиду высокого оборота воздушных судов, авиакомпания заблаговременно объединила некоторые рейсы и выполняла их в тот же день на самолетах повышенной вместимости. "Все пассажиры были заранее проинформированы по контактам, указанным в бронировании, об изменениях в расписании с предложением бесплатного переоформления на объединенные или другие удобные для них рейсы", - заключили в "Аэрофлоте".
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аэрофлот, общество
В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей
"Аэрофлот" заявил, что располагает достаточным количеством экипажей для полетов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Авиакомпания "Аэрофлот" обладает достаточным количеством экипажей для выполнения программы полетов в полном объеме, объединение ряда рейсов связано с производственными причинами, а не с дефицитом кадров, говорится в официальном Telegram-канале
авиакомпании.
Ранее в Telegram-канале "Авиаторщина" появилась информация о том, что "Аэрофлот" в последние дни июля отменил десятки рейсов из-за нехватки экипажей.
«
"Аэрофлот обладает достаточным количеством экипажей, с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха, для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме", - заявила авиакомпания.
В "Аэрофлоте" добавили, что по производственным причинам, ввиду высокого оборота воздушных судов, авиакомпания заблаговременно объединила некоторые рейсы и выполняла их в тот же день на самолетах повышенной вместимости.
"Все пассажиры были заранее проинформированы по контактам, указанным в бронировании, об изменениях в расписании с предложением бесплатного переоформления на объединенные или другие удобные для них рейсы", - заключили в "Аэрофлоте".