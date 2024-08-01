https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963370813.html

В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей

В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей - РИА Новости, 01.08.2024

В "Аэрофлоте" опровергли сообщение о нехватке экипажей

Авиакомпания "Аэрофлот" обладает достаточным количеством экипажей для выполнения программы полетов в полном объеме, объединение ряда рейсов связано с... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:42

2024-08-01T10:42

2024-08-01T11:04

аэрофлот

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906708121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_653d77d3453d921070d424befeb07e8b.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" обладает достаточным количеством экипажей для выполнения программы полетов в полном объеме, объединение ряда рейсов связано с производственными причинами, а не с дефицитом кадров, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. Ранее в Telegram-канале "Авиаторщина" появилась информация о том, что "Аэрофлот" в последние дни июля отменил десятки рейсов из-за нехватки экипажей. "Аэрофлот обладает достаточным количеством экипажей, с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха, для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме", - заявила авиакомпания. В "Аэрофлоте" добавили, что по производственным причинам, ввиду высокого оборота воздушных судов, авиакомпания заблаговременно объединила некоторые рейсы и выполняла их в тот же день на самолетах повышенной вместимости. "Все пассажиры были заранее проинформированы по контактам, указанным в бронировании, об изменениях в расписании с предложением бесплатного переоформления на объединенные или другие удобные для них рейсы", - заключили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20230927/aeroflot-1898852442.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, общество