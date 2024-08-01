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"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково" - РИА Новости, 01.08.2024
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00:15 01.08.2024 (обновлено: 06:07 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/aeroekspress-1963321232.html
"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково"
"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково" - РИА Новости, 01.08.2024
"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково"
Поезда "Аэроэкспресс" с 1 августа ушли с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", теперь железнодорожные перевозки здесь будет осуществлять... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:15
2024-08-01T06:07
аэроэкспресс
центральная пригородная пассажирская компания
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" с 1 августа ушли с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", теперь железнодорожные перевозки здесь будет осуществлять Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), сообщали компании."Аэроэкспресс" запустил пассажирские перевозки на этом направлении в 2008 году и проработал тут 16 лет. Аэроэкспрессы за это время перевезли более 30 миллионов пассажиров. По действовавшему графику поезда курсировали каждый час, а время в пути составляло 33 минуты. На маршруте была промежуточная остановка на станции Аминьевская, где можно сделать быструю пересадку на Большую кольцевую линию метро.ЦППК намерена сохранить график "аэроэкспрессов" и время в пути между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково". Сохранится и остановка на Аминьевской.Стоимость проезда у ЦППК составит 280 рублей (у "аэроэкспрессов" — от 525 рублей). Билеты продаются в кассах на станции, в билетопечатающих автоматах и приложении. Электронный билет, уточняла компания, надо активировать. Это можно сделать на валидаторах на платформе."Аэроэкспресс" не уточнял, почему именно покинул этот маршрут. Однако в сентябре 2023 года открылась станция метро "Внуково". Компания отмечала, что сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", а также автобусного экспресс-сообщения с аэропортами.Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на "Аэроэкспресс" для поездки в и из аэропорта "Внуково" в период с 1 августа, могут сдать билеты. Для этого надо заполнить на сайте форму обратной связи.
https://ria.ru/20240801/rossija-1963320881.html
https://ria.ru/20240726/rzhd-1962070169.html
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аэроэкспресс, центральная пригородная пассажирская компания, шереметьево (аэропорт)
Аэроэкспресс, Центральная пригородная пассажирская компания, Шереметьево (аэропорт)
"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково"

"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк"Аэроэкспресс"
Аэроэкспресс - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Аэроэкспресс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" с 1 августа ушли с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", теперь железнодорожные перевозки здесь будет осуществлять Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), сообщали компании.
"Аэроэкспресс" запустил пассажирские перевозки на этом направлении в 2008 году и проработал тут 16 лет. Аэроэкспрессы за это время перевезли более 30 миллионов пассажиров. По действовавшему графику поезда курсировали каждый час, а время в пути составляло 33 минуты. На маршруте была промежуточная остановка на станции Аминьевская, где можно сделать быструю пересадку на Большую кольцевую линию метро.
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ЦППК намерена сохранить график "аэроэкспрессов" и время в пути между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково". Сохранится и остановка на Аминьевской.
Стоимость проезда у ЦППК составит 280 рублей (у "аэроэкспрессов" — от 525 рублей). Билеты продаются в кассах на станции, в билетопечатающих автоматах и приложении. Электронный билет, уточняла компания, надо активировать. Это можно сделать на валидаторах на платформе.
"Аэроэкспресс" не уточнял, почему именно покинул этот маршрут. Однако в сентябре 2023 года открылась станция метро "Внуково". Компания отмечала, что сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", а также автобусного экспресс-сообщения с аэропортами.
Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на "Аэроэкспресс" для поездки в и из аэропорта "Внуково" в период с 1 августа, могут сдать билеты. Для этого надо заполнить на сайте форму обратной связи.
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АэроэкспрессЦентральная пригородная пассажирская компанияШереметьево (аэропорт)
 
 
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