https://ria.ru/20240801/aeroekspress-1963321232.html

"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково"

"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково" - РИА Новости, 01.08.2024

"Аэроэкспресс" ушел с маршрута между Киевским вокзалом и "Внуково"

Поезда "Аэроэкспресс" с 1 августа ушли с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", теперь железнодорожные перевозки здесь будет осуществлять... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:15

2024-08-01T00:15

2024-08-01T06:07

аэроэкспресс

центральная пригородная пассажирская компания

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" с 1 августа ушли с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", теперь железнодорожные перевозки здесь будет осуществлять Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), сообщали компании."Аэроэкспресс" запустил пассажирские перевозки на этом направлении в 2008 году и проработал тут 16 лет. Аэроэкспрессы за это время перевезли более 30 миллионов пассажиров. По действовавшему графику поезда курсировали каждый час, а время в пути составляло 33 минуты. На маршруте была промежуточная остановка на станции Аминьевская, где можно сделать быструю пересадку на Большую кольцевую линию метро.ЦППК намерена сохранить график "аэроэкспрессов" и время в пути между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково". Сохранится и остановка на Аминьевской.Стоимость проезда у ЦППК составит 280 рублей (у "аэроэкспрессов" — от 525 рублей). Билеты продаются в кассах на станции, в билетопечатающих автоматах и приложении. Электронный билет, уточняла компания, надо активировать. Это можно сделать на валидаторах на платформе."Аэроэкспресс" не уточнял, почему именно покинул этот маршрут. Однако в сентябре 2023 года открылась станция метро "Внуково". Компания отмечала, что сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", а также автобусного экспресс-сообщения с аэропортами.Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на "Аэроэкспресс" для поездки в и из аэропорта "Внуково" в период с 1 августа, могут сдать билеты. Для этого надо заполнить на сайте форму обратной связи.

https://ria.ru/20240801/rossija-1963320881.html

https://ria.ru/20240726/rzhd-1962070169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэроэкспресс, центральная пригородная пассажирская компания, шереметьево (аэропорт)