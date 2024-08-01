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Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия" - РИА Новости, 01.08.2024
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Республика Адыгея
 
19:02 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/adygeya-1963521394.html
Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия"
Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия" - РИА Новости, 01.08.2024
Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия"
Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия", который сможет интенсифицировать процессы цифровой трансформации региона, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:02
2024-08-01T19:02
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
госдума рф
единая россия
республика адыгея
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия", который сможет интенсифицировать процессы цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным. Стороны обсудили вопросы цифровой трансформации республики и перспективы развития региона при помощи проекта. "Кумпилов подчеркнул, что руководство республики готово участвовать во всех инициативах "Единой России", нацеленных на обеспечение качества и доступности государственных услуг для граждан, совершенствование управленческих и бизнес-процессов", - говорится в сообщении. Немкин отметил, что Адыгея сегодня занимает высокую позицию в рейтинге цифровой трансформации регионов и подготовки IT-специалистов. Регион сделал большие шаги по устранению цифрового неравенства, цифровизации систем госуправления, а партийный проект позволит интенсифицировать эти процессы. "При поддержке правительства России цифровизация в Адыгее идет во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Цифровые технологии активно внедряются в здравоохранении, образовании, в культуре, спорте, в ЖКХ и строительстве. В результате повышается доступность и эффективность процессов в отраслях, а вместе с этим и качество жизни людей", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.
https://ria.ru/20240404/adygeya-1937902789.html
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россия, мурат кумпилов, госдума рф, единая россия, республика адыгея
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Госдума РФ, Единая Россия, Республика Адыгея

Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия"

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта Цифровая Россия депутатом Госдумы Антоном Немкиным - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия", который сможет интенсифицировать процессы цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным.
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Стороны обсудили вопросы цифровой трансформации республики и перспективы развития региона при помощи проекта.
"Кумпилов подчеркнул, что руководство республики готово участвовать во всех инициативах "Единой России", нацеленных на обеспечение качества и доступности государственных услуг для граждан, совершенствование управленческих и бизнес-процессов", - говорится в сообщении.
Немкин отметил, что Адыгея сегодня занимает высокую позицию в рейтинге цифровой трансформации регионов и подготовки IT-специалистов. Регион сделал большие шаги по устранению цифрового неравенства, цифровизации систем госуправления, а партийный проект позволит интенсифицировать эти процессы.
"При поддержке правительства России цифровизация в Адыгее идет во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Цифровые технологии активно внедряются в здравоохранении, образовании, в культуре, спорте, в ЖКХ и строительстве. В результате повышается доступность и эффективность процессов в отраслях, а вместе с этим и качество жизни людей", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловГосдума РФЕдиная РоссияРеспублика Адыгея
 
 
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