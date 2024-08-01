Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия"
© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия", который сможет интенсифицировать процессы цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным.
Стороны обсудили вопросы цифровой трансформации республики и перспективы развития региона при помощи проекта.
"Кумпилов подчеркнул, что руководство республики готово участвовать во всех инициативах "Единой России", нацеленных на обеспечение качества и доступности государственных услуг для граждан, совершенствование управленческих и бизнес-процессов", - говорится в сообщении.
Немкин отметил, что Адыгея сегодня занимает высокую позицию в рейтинге цифровой трансформации регионов и подготовки IT-специалистов. Регион сделал большие шаги по устранению цифрового неравенства, цифровизации систем госуправления, а партийный проект позволит интенсифицировать эти процессы.
"При поддержке правительства России цифровизация в Адыгее идет во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Цифровые технологии активно внедряются в здравоохранении, образовании, в культуре, спорте, в ЖКХ и строительстве. В результате повышается доступность и эффективность процессов в отраслях, а вместе с этим и качество жизни людей", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.