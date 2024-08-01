https://ria.ru/20240801/adygeya-1963521394.html

Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия"

Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия" - РИА Новости, 01.08.2024

Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия"

Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия", который сможет интенсифицировать процессы цифровой трансформации региона, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:02

2024-08-01T19:02

2024-08-01T19:02

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

госдума рф

единая россия

республика адыгея

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия", который сможет интенсифицировать процессы цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта "Цифровая Россия" депутатом Госдумы Антоном Немкиным. Стороны обсудили вопросы цифровой трансформации республики и перспективы развития региона при помощи проекта. "Кумпилов подчеркнул, что руководство республики готово участвовать во всех инициативах "Единой России", нацеленных на обеспечение качества и доступности государственных услуг для граждан, совершенствование управленческих и бизнес-процессов", - говорится в сообщении. Немкин отметил, что Адыгея сегодня занимает высокую позицию в рейтинге цифровой трансформации регионов и подготовки IT-специалистов. Регион сделал большие шаги по устранению цифрового неравенства, цифровизации систем госуправления, а партийный проект позволит интенсифицировать эти процессы. "При поддержке правительства России цифровизация в Адыгее идет во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Цифровые технологии активно внедряются в здравоохранении, образовании, в культуре, спорте, в ЖКХ и строительстве. В результате повышается доступность и эффективность процессов в отраслях, а вместе с этим и качество жизни людей", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.

https://ria.ru/20240404/adygeya-1937902789.html

https://ria.ru/20240301/proekty-1930416492.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, мурат кумпилов, госдума рф, единая россия, республика адыгея