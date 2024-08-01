https://ria.ru/20240801/advokaty-1963469115.html

Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов

Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов - РИА Новости, 01.08.2024

Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов

Адвокаты руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, не стали отвечать на вопросы... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:21

2024-08-01T16:21

2024-08-01T16:21

происшествия

москва

владимир павлов

военторг

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Адвокаты руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, не стали отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. Выйдя после заседания, на котором Павлов был арестован, адвокаты не стали отвечать на вопросы журналистов. Как ожидается, они обжалуют решение об аресте, ведь в ходе заседания просили о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, владимир павлов, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова