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Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов - РИА Новости, 01.08.2024
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16:21 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/advokaty-1963469115.html
Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов
Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов - РИА Новости, 01.08.2024
Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов
Адвокаты руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, не стали отвечать на вопросы... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:21
2024-08-01T16:21
происшествия
москва
владимир павлов
военторг
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Адвокаты руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, не стали отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. Выйдя после заседания, на котором Павлов был арестован, адвокаты не стали отвечать на вопросы журналистов. Как ожидается, они обжалуют решение об аресте, ведь в ходе заседания просили о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html
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происшествия, москва, владимир павлов, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Москва, Владимир Павлов, Военторг, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Адвокаты руководителя "Военторга" не стали отвечать на вопросы журналистов

Защита обвиняемого в мошенничестве главы "Военторга" отказалась от комментариев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Адвокаты руководителя "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого в мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, не стали отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Выйдя после заседания, на котором Павлов был арестован, адвокаты не стали отвечать на вопросы журналистов.
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Как ожидается, они обжалуют решение об аресте, ведь в ходе заседания просили о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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