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Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором - РИА Новости, 31.07.2024
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14:40 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zhiteli-1963193311.html
Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором
Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором - РИА Новости, 31.07.2024
Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором
Два пьяных жителя Архангельской области решили в качестве эксперимента купировать собаке хвост топором, суд приговорил их к исправительным работам, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:40
2024-07-31T14:40
происшествия
архангельская область
няндома
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МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Два пьяных жителя Архангельской области решили в качестве эксперимента купировать собаке хвост топором, суд приговорил их к исправительным работам, сообщили в суде в Няндоме. Суд установил, что двое пьяных товарищей обсуждали купирование хвостов собакам и решили провести эксперимент - провести манипуляцию топором. "Один из соучастников нанес удар обухом колуна по топору, удерживаемому другим (фигурантом на хвосте собаки - ред.)", - рассказали в суде. Мужчины оставили изувеченную собаку истекать кровью. Спасли ее благодаря действиям хозяйки и своевременно оказанной помощи ветеринара. На момент совершения преступления одному из подсудимых было 22 года, он ранее судим, другому – 36 лет, не судим. Оба не работают, не женаты, детей нет, по месту жительства характеризуются удовлетворительно. Прокурор просил назначить им условное наказание на 3 года. "Учитывая смягчающие обстоятельства, к которым относятся явка с повинной, добровольное возмещение морального вреда... полное признание вины, раскаяние… суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год и два месяца и на год и шесть месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства", - отметили в суде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240718/primore-1960395664.html
https://ria.ru/20240731/kamchatka-1963190077.html
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происшествия, архангельская область, няндома
Происшествия, Архангельская область, Няндома
Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором

Жители Архангельской области ради эксперимента купировали собаке хвост топором

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Два пьяных жителя Архангельской области решили в качестве эксперимента купировать собаке хвост топором, суд приговорил их к исправительным работам, сообщили в суде в Няндоме.
Суд установил, что двое пьяных товарищей обсуждали купирование хвостов собакам и решили провести эксперимент - провести манипуляцию топором.
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"Один из соучастников нанес удар обухом колуна по топору, удерживаемому другим (фигурантом на хвосте собаки - ред.)", - рассказали в суде.
Мужчины оставили изувеченную собаку истекать кровью. Спасли ее благодаря действиям хозяйки и своевременно оказанной помощи ветеринара.
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На момент совершения преступления одному из подсудимых было 22 года, он ранее судим, другому – 36 лет, не судим. Оба не работают, не женаты, детей нет, по месту жительства характеризуются удовлетворительно. Прокурор просил назначить им условное наказание на 3 года.
"Учитывая смягчающие обстоятельства, к которым относятся явка с повинной, добровольное возмещение морального вреда... полное признание вины, раскаяние… суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год и два месяца и на год и шесть месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства", - отметили в суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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