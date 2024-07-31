https://ria.ru/20240731/zhiteli-1963193311.html

Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором

Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором - РИА Новости, 31.07.2024

Пьяные жители Архангельской области купировали собаке хвост топором

Два пьяных жителя Архангельской области решили в качестве эксперимента купировать собаке хвост топором, суд приговорил их к исправительным работам, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:40

2024-07-31T14:40

2024-07-31T14:40

происшествия

архангельская область

няндома

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МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Два пьяных жителя Архангельской области решили в качестве эксперимента купировать собаке хвост топором, суд приговорил их к исправительным работам, сообщили в суде в Няндоме. Суд установил, что двое пьяных товарищей обсуждали купирование хвостов собакам и решили провести эксперимент - провести манипуляцию топором. "Один из соучастников нанес удар обухом колуна по топору, удерживаемому другим (фигурантом на хвосте собаки - ред.)", - рассказали в суде. Мужчины оставили изувеченную собаку истекать кровью. Спасли ее благодаря действиям хозяйки и своевременно оказанной помощи ветеринара. На момент совершения преступления одному из подсудимых было 22 года, он ранее судим, другому – 36 лет, не судим. Оба не работают, не женаты, детей нет, по месту жительства характеризуются удовлетворительно. Прокурор просил назначить им условное наказание на 3 года. "Учитывая смягчающие обстоятельства, к которым относятся явка с повинной, добровольное возмещение морального вреда... полное признание вины, раскаяние… суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год и два месяца и на год и шесть месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства", - отметили в суде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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происшествия, архангельская область, няндома