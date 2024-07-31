https://ria.ru/20240731/zhitel-1963141572.html

Против жителя Владивостока, насильно увезшего чужого ребенка, завели дело

Против жителя Владивостока, насильно увезшего чужого ребенка, завели дело - РИА Новости, 31.07.2024

Против жителя Владивостока, насильно увезшего чужого ребенка, завели дело

Уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили в отношении жителя Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:09

2024-07-31T12:09

2024-07-31T12:09

происшествия

владивосток

приморский край

ленинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили в отношении жителя Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, сообщает прокуратура Приморья. Ранее краевая прокуратура сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. УМВД по Приморскому краю сообщило, что участники конфликта в правоохранительные органы не обращались. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью. "Прокуратура Ленинского района города Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела о незаконном лишении свободы по факту того, что житель Владивостока насильно поместил в машину обидчика дочери… В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения фигуранта", - говорится в сообщении. Отмечается, что потерпевший мальчик в ходе конфликтной ситуации не пострадал, родителям о случившемся он не рассказал.

https://ria.ru/20240730/deti-1963027935.html

https://ria.ru/20240602/tatarstan-1950005430.html

владивосток

приморский край

ленинский район

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происшествия, владивосток, приморский край, ленинский район