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Более 800 тысяч квадратных метров жилья ввели в Тверской области - РИА Новости, 31.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:37 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zhile-1963215980.html
Более 800 тысяч квадратных метров жилья ввели в Тверской области
Более 800 тысяч квадратных метров жилья ввели в Тверской области - РИА Новости, 31.07.2024
Более 800 тысяч квадратных метров жилья ввели в Тверской области
В прошлом году на территории Тверской области было введено 834 тысячи квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:37
2024-07-31T15:37
тверская область
жкх
тверь
бологое
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В прошлом году на территории Тверской области было введено 834 тысячи квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Заявление прозвучало в среду во время его выступления с ежегодным отчетом об итогах деятельности правительства региона за прошедший год в областном парламенте. Глава региона подчеркнул, что благодаря высоким темпам работ по развитию инфраструктуры одним из драйверов роста экономики Верхневолжья стала сфера строительства. Так, было введено 834 тысячи квадратных метров жилья, сдан 81 многоквартирный и блокированный жилой дом в Твери, Калининском и Конаковском округах. Объем работ по отрасли составил 72,2 миллиарда рублей, что больше на 61,5% по сравнению с 2022 годом. "Развитие жилья должно происходить равномерно во всех муниципалитетах Верхневолжья. Очень важно развивать все наши муниципалитеты, всю инфраструктуру нашего региона", – цитирует пресс-служба регионального правительства Руденю. Также губернатор рассказал, что в 2023 году сохранились высокие темпы дорожных работ в Тверской области, капитальный ремонт был выполнен на 597 километрах трасс. Он отметил, что в прошлом году были построены новые дороги в Твери, Калининском и Конаковском округах. С опережением графиков велись работы по строительству комплекса Западного моста в столице Верхневолжья. Руденя подчеркнул, что депутатам Законодательного Собрания региона, главам муниципалитетов необходимо обратить особое внимание на выполнение работ на муниципальных дорогах. Ключевую роль в повышении экономического потенциала региона играет также газификация. "В прошедшем году завершено строительство 435 километров газопроводов в 29 муниципальных образованиях. Уровень газификации Тверской области достиг 71%. В текущем году будут введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и газораспределительные сети в Максатихе. В текущем месяце началось строительство магистрального газопровода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина – Торопец". К 2026 году мы должны завершить 100% газификацию: в каждую районную столицу будет приходить газ", - сказал Руденя. Также в 2023 году продолжилось обновление системы ЖКХ региона. Стартовала реализация масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, которая синхронизирована с программой газификации, заключены контракты на строительство 24 блочно-модульных газовых котельных в Вышневолоцком, Жарковском, Краснохолмском и Максатихинском округах. Для повышения качества водоснабжения и водоотведения в 2023 году завершена реконструкция насосной станции в городе Бологое, устройство сетей в поселке Приволжский Кимрского округа. Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону обеспечила прохождение осенне-зимнего периода без крупных аварий на коммунальных сетях – таким образом, сохранилась тенденция предыдущих лет. Были улучшены показатели по получению муниципальными образованиями паспортов готовности к отопительному сезону.
https://ria.ru/20240730/doroga-1962968231.html
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жкх, тверь, бологое, игорь руденя, тверская область
Тверская область, ЖКХ, Тверь, Бологое, Игорь Руденя, Тверская область

Более 800 тысяч квадратных метров жилья ввели в Тверской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В прошлом году на территории Тверской области было введено 834 тысячи квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Заявление прозвучало в среду во время его выступления с ежегодным отчетом об итогах деятельности правительства региона за прошедший год в областном парламенте.
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Глава региона подчеркнул, что благодаря высоким темпам работ по развитию инфраструктуры одним из драйверов роста экономики Верхневолжья стала сфера строительства. Так, было введено 834 тысячи квадратных метров жилья, сдан 81 многоквартирный и блокированный жилой дом в Твери, Калининском и Конаковском округах. Объем работ по отрасли составил 72,2 миллиарда рублей, что больше на 61,5% по сравнению с 2022 годом.
"Развитие жилья должно происходить равномерно во всех муниципалитетах Верхневолжья. Очень важно развивать все наши муниципалитеты, всю инфраструктуру нашего региона", – цитирует пресс-служба регионального правительства Руденю.
Также губернатор рассказал, что в 2023 году сохранились высокие темпы дорожных работ в Тверской области, капитальный ремонт был выполнен на 597 километрах трасс. Он отметил, что в прошлом году были построены новые дороги в Твери, Калининском и Конаковском округах. С опережением графиков велись работы по строительству комплекса Западного моста в столице Верхневолжья.
Руденя подчеркнул, что депутатам Законодательного Собрания региона, главам муниципалитетов необходимо обратить особое внимание на выполнение работ на муниципальных дорогах.
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Ключевую роль в повышении экономического потенциала региона играет также газификация.
«
"В прошедшем году завершено строительство 435 километров газопроводов в 29 муниципальных образованиях. Уровень газификации Тверской области достиг 71%. В текущем году будут введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и газораспределительные сети в Максатихе. В текущем месяце началось строительство магистрального газопровода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина – Торопец". К 2026 году мы должны завершить 100% газификацию: в каждую районную столицу будет приходить газ", - сказал Руденя.
Также в 2023 году продолжилось обновление системы ЖКХ региона. Стартовала реализация масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, которая синхронизирована с программой газификации, заключены контракты на строительство 24 блочно-модульных газовых котельных в Вышневолоцком, Жарковском, Краснохолмском и Максатихинском округах.
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13 февраля, 15:57
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Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону обеспечила прохождение осенне-зимнего периода без крупных аварий на коммунальных сетях – таким образом, сохранилась тенденция предыдущих лет. Были улучшены показатели по получению муниципальными образованиями паспортов готовности к отопительному сезону.
 
Тверская областьЖКХТверьБологоеИгорь РуденяТверская область
 
 
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