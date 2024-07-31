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Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре - РИА Новости, 31.07.2024
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Липецкая область
 
10:20 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zhile-1963099081.html
Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре
Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре - РИА Новости, 31.07.2024
Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре
В новом микрорайоне "Молодежный" села Доброе в Липецкой области завершается строительство домов для детей-сирот, ключи от новых квартир новоселам вручат в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:20
2024-07-31T10:20
липецкая область
данков
липецкий район
игорь артамонов
жилье
дети-сироты
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ЛИПЕЦК, 31 июл - РИА Новости. В новом микрорайоне "Молодежный" села Доброе в Липецкой области завершается строительство домов для детей-сирот, ключи от новых квартир новоселам вручат в ноябре, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в настоящее время строители завершают кровельные работы и приступают к отделке помещений. Сдача домов в эксплуатацию намечена на октябрь, а в ноябре новоселам вручат ключи от квартир. В общей сложности в двух домах будет 11 квартир, каждая из которых сдается с полной отделкой – ремонтом, необходимой сантехникой, газовым оборудованием и плитой. "Жилье, которое предоставляется социальным категориям граждан, должно быть удобным и со всеми коммуникациями – то есть полностью готовым для жизни", – подчеркнул Артамонов. Он отметил, что проект финансируется из областного бюджета в рамках государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области". Помимо села Доброе строительство жилья для детей-сирот ведется в Чаплыгине, Данкове, Липецком районе, поселках Лев Толстой и Добринка. По словам Артамонова, всего в 2024 году для этой категории граждан предполагается приобрести более 350 жилых помещений.
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данков, липецкий район, игорь артамонов, жилье, дети-сироты
Липецкая область, Данков, Липецкий район, Игорь Артамонов, Жилье, дети-сироты

Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 июл - РИА Новости. В новом микрорайоне "Молодежный" села Доброе в Липецкой области завершается строительство домов для детей-сирот, ключи от новых квартир новоселам вручат в ноябре, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в настоящее время строители завершают кровельные работы и приступают к отделке помещений. Сдача домов в эксплуатацию намечена на октябрь, а в ноябре новоселам вручат ключи от квартир. В общей сложности в двух домах будет 11 квартир, каждая из которых сдается с полной отделкой – ремонтом, необходимой сантехникой, газовым оборудованием и плитой.
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"Жилье, которое предоставляется социальным категориям граждан, должно быть удобным и со всеми коммуникациями – то есть полностью готовым для жизни", – подчеркнул Артамонов.
Он отметил, что проект финансируется из областного бюджета в рамках государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области". Помимо села Доброе строительство жилья для детей-сирот ведется в Чаплыгине, Данкове, Липецком районе, поселках Лев Толстой и Добринка. По словам Артамонова, всего в 2024 году для этой категории граждан предполагается приобрести более 350 жилых помещений.
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