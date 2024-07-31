https://ria.ru/20240731/zhile-1963099081.html

Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре

Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре - РИА Новости, 31.07.2024

Липецкие дети-сироты получат жилье в "Молодежном" в ноябре

В новом микрорайоне "Молодежный" села Доброе в Липецкой области завершается строительство домов для детей-сирот, ключи от новых квартир новоселам вручат в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:20

2024-07-31T10:20

2024-07-31T10:20

липецкая область

данков

липецкий район

игорь артамонов

жилье

дети-сироты

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ЛИПЕЦК, 31 июл - РИА Новости. В новом микрорайоне "Молодежный" села Доброе в Липецкой области завершается строительство домов для детей-сирот, ключи от новых квартир новоселам вручат в ноябре, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что в настоящее время строители завершают кровельные работы и приступают к отделке помещений. Сдача домов в эксплуатацию намечена на октябрь, а в ноябре новоселам вручат ключи от квартир. В общей сложности в двух домах будет 11 квартир, каждая из которых сдается с полной отделкой – ремонтом, необходимой сантехникой, газовым оборудованием и плитой. "Жилье, которое предоставляется социальным категориям граждан, должно быть удобным и со всеми коммуникациями – то есть полностью готовым для жизни", – подчеркнул Артамонов. Он отметил, что проект финансируется из областного бюджета в рамках государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области". Помимо села Доброе строительство жилья для детей-сирот ведется в Чаплыгине, Данкове, Липецком районе, поселках Лев Толстой и Добринка. По словам Артамонова, всего в 2024 году для этой категории граждан предполагается приобрести более 350 жилых помещений.

https://ria.ru/20240730/test-ploschadka-1962965070.html

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Артем Смирнов

данков, липецкий район, игорь артамонов, жилье, дети-сироты