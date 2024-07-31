https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963305963.html

Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России

Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России - РИА Новости, 31.07.2024

Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России

Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе Le Monde РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:17

2024-07-31T21:17

2024-07-31T21:17

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владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе Le Monde и AFP.Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".Зеленский также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей мирной конференции по Украине.В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.

https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963268614.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский