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Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963305963.html
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России - РИА Новости, 31.07.2024
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России
Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе Le Monde РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:17
2024-07-31T21:17
в мире
россия
украина
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе Le Monde и AFP.Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".Зеленский также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей мирной конференции по Украине.В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963268614.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России

Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе Le Monde и AFP.
Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".
Зеленский также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей мирной конференции по Украине.
В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией
Вчера, 18:55
 
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