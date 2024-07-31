https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963305963.html
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России - РИА Новости, 31.07.2024
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России
Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе Le Monde РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:17
2024-07-31T21:17
2024-07-31T21:17
в мире
россия
украина
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_436c9279612a2d05313623f9a063df75.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией, об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе Le Monde и AFP.Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".Зеленский также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей мирной конференции по Украине.В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963268614.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_67:0:1890:1367_1920x0_80_0_0_fe3d6f2fe6548f72c0a53517998299b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Зеленский высказался о референдуме по передаче территорий России
Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта