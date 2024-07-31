https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963294013.html

Зеленский признался, что не знает, как договариваться с Трампом

Зеленский признался, что не знает, как договариваться с Трампом - РИА Новости, 01.08.2024

Зеленский признался, что не знает, как договариваться с Трампом

Владимир Зеленский заявил в интервью газете Monde и другим французским СМИ, что выборы президента США и их возможные итоги представляют собой вызов и риски для... РИА Новости, 01.08.2024

2024-07-31T19:53

2024-07-31T19:53

2024-08-01T00:16

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дональд трамп

владимир зеленский

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью газете Monde и другим французским СМИ, что выборы президента США и их возможные итоги представляют собой вызов и риски для Украины, а также признался, что не знает, как выстраивать диалог с Дональдом Трампом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. "Сегодняшняя ситуация в Соединенных Штатах - это вызов. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, каким будет наш диалог. Раньше он был вполне разумным, но мы не знаем, что произойдет после выборов", - заявил Зеленский. При этом Зеленский полагает, что в конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Украину. Зеленский ранее в интервью газете Guardian выражал опасения, что Трамп договорится о завершении конфликта за счет Украины. Издание Hill сообщало, что в команде Зеленского обеспокоены растущими шансами Трампа на переизбрание, а также тем, что он выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который высказывался против помощи Киеву. Сам Трамп 24 июля рассказал, что в телефонном разговоре с Зеленским призвал того завершить конфликт, напомнив, что Россия победила Гитлера и Наполеона, а попытка контрнаступления ВСУ прошлой весной обернулась неудачей. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963290345.html

https://ria.ru/20240731/harris-1963288677.html

https://ria.ru/20240731/pritsker-1963282013.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024