https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963268614.html
СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией
СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией
Появляется все больше сигналов о приближении этапа переговоров в российско-украинском конфликте, пишет журналист немецкого издания Der Westen. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:55
2024-07-31T18:55
2024-07-31T18:55
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Появляется все больше сигналов о приближении этапа переговоров в российско-украинском конфликте, пишет журналист немецкого издания Der Westen.По мнению автора статьи, отсутствие каких-либо результатов после мирной конференции в Швейцарии, на которой не были представлены Россия и Китай, продемонстрировало всему миру, что Германия и ЕС не играют никакой роли в вопросе прекращения огня."Украинцы устали от войны, в стране сейчас серьезные проблемы с мобилизацией и набором новых солдат. Зеленский теперь, похоже, готов к прямым переговорам", — сообщается в материале.Вторым сигналом журналист называет визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, который может сыграть важную роль в урегулировании конфликта. "Официально Китай занимает нейтральную позицию в украинском конфликте, но считается союзником России", — уточняет автор статьи.Третий сигнал, по мнению журналиста, — телефонный разговор Зеленского с Трампом, который многократно обещал закончить конфликт на Украине в кратчайший срок в случае победы на выборах президента США."Дональд Трамп мог бы значительно продвинуть мирный процесс, хотя и в большей степени в интересах России", — говорится в публикации.Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html
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СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией
Der Westen: появляется все больше сигналов о начале переговоров России и Украины