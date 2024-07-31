https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963268614.html

СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией

СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ сообщили о "сигналах" Зеленского к началу переговоров с Россией

Появляется все больше сигналов о приближении этапа переговоров в российско-украинском конфликте, пишет журналист немецкого издания Der Westen. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T18:55

2024-07-31T18:55

2024-07-31T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_0:27:1143:670_1920x0_80_0_0_98e84bbab7367f0f03f7add99ea9e523.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Появляется все больше сигналов о приближении этапа переговоров в российско-украинском конфликте, пишет журналист немецкого издания Der Westen.По мнению автора статьи, отсутствие каких-либо результатов после мирной конференции в Швейцарии, на которой не были представлены Россия и Китай, продемонстрировало всему миру, что Германия и ЕС не играют никакой роли в вопросе прекращения огня."Украинцы устали от войны, в стране сейчас серьезные проблемы с мобилизацией и набором новых солдат. Зеленский теперь, похоже, готов к прямым переговорам", — сообщается в материале.Вторым сигналом журналист называет визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, который может сыграть важную роль в урегулировании конфликта. "Официально Китай занимает нейтральную позицию в украинском конфликте, но считается союзником России", — уточняет автор статьи.Третий сигнал, по мнению журналиста, — телефонный разговор Зеленского с Трампом, который многократно обещал закончить конфликт на Украине в кратчайший срок в случае победы на выборах президента США."Дональд Трамп мог бы значительно продвинуть мирный процесс, хотя и в большей степени в интересах России", — говорится в публикации.Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963234983.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз