Рейтинг@Mail.ru
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 31.07.2024 (обновлено: 23:20 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском - РИА Новости, 31.07.2024
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском
Владимир Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним, утверждает журналист и писатель Евгений Додолев в интервью "Аргументы и факты". РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:33
2024-07-31T23:20
украина
россия
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним, утверждает журналист и писатель Евгений Додолев в интервью "Аргументы и факты"."Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове (украинский язык. — Прим. ред.), рассказывал анекдоты про рогулей", — заявил Додолев, вспоминая встречи с Зеленским в 2012-2013 годах.Журналист также рассказал, что Зеленский в те времена не особо хорошо отзывался о жителях Западной Украины."Мне несколько раз довелось сидеть с ним за одним столом. Западенцев, жителей Западной Украины, Зеленский презирал, называл их антисемитами и говорил, что они кретины", — утверждает писатель.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.Читайте в Дзен: Запад раскрыл главную ложь о конфликте на УкраинеВ США придумали, как победить всех
https://ria.ru/20240731/dagdelen--1963156828.html
https://ria.ru/20240731/voyska-1963103033.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_237:0:2125:1416_1920x0_80_0_0_2192cfc9f1c0170269fc65b1eac77c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, политика
Украина, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Политика
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском

Журналист Додолев: Зеленский насмехался над украинским языком

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним, утверждает журналист и писатель Евгений Додолев в интервью "Аргументы и факты".
"Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове (украинский язык. — Прим. ред.), рассказывал анекдоты про рогулей", — заявил Додолев, вспоминая встречи с Зеленским в 2012-2013 годах.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Саморазрушительная война". В Германии сделали заявление о России
Вчера, 12:42
Журналист также рассказал, что Зеленский в те времена не особо хорошо отзывался о жителях Западной Украины.
«
"Мне несколько раз довелось сидеть с ним за одним столом. Западенцев, жителей Западной Украины, Зеленский презирал, называл их антисемитами и говорил, что они кретины", — утверждает писатель.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Читайте в Дзен: Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
В США придумали, как победить всех
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Экс-чиновник кабинета Трампа раскрыл, на что пойдет Запад из-за Украины
Вчера, 10:39
 
УкраинаРоссияВ миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала