https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html

"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском

"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском - РИА Новости, 31.07.2024

"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском

Владимир Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним, утверждает журналист и писатель Евгений Додолев в интервью "Аргументы и факты". РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:33

2024-07-31T13:33

2024-07-31T23:20

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним, утверждает журналист и писатель Евгений Додолев в интервью "Аргументы и факты"."Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове (украинский язык. — Прим. ред.), рассказывал анекдоты про рогулей", — заявил Додолев, вспоминая встречи с Зеленским в 2012-2013 годах.Журналист также рассказал, что Зеленский в те времена не особо хорошо отзывался о жителях Западной Украины."Мне несколько раз довелось сидеть с ним за одним столом. Западенцев, жителей Западной Украины, Зеленский презирал, называл их антисемитами и говорил, что они кретины", — утверждает писатель.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.Читайте в Дзен: Запад раскрыл главную ложь о конфликте на УкраинеВ США придумали, как победить всех

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украина, россия, в мире, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, политика