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Нимченко: Запад не должны интересовать новые регионы России - РИА Новости, 31.07.2024
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07:45 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zapad-1963073789.html
Нимченко: Запад не должны интересовать новые регионы России
Нимченко: Запад не должны интересовать новые регионы России - РИА Новости, 31.07.2024
Нимченко: Запад не должны интересовать новые регионы России
Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что позиция западных стран на счет новых... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:45
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россия
донбасс
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что позиция западных стран на счет новых регионов России не имеет никакого значения, так как это исконно русская земля, где живут русские по духу люди. В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. "Мнение Запада нас не должно интересовать вообще. Донбасс, Таврия - наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить. У нас есть четкая позиция по этому поводу, четко поставленные цели и задачи. Все они должны быть выполнены в полном объеме. Не сомневаюсь, что так и будет", - сказал Нимченко. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, донбасс, сергей аксенов (политик)
Россия, Донбасс, Сергей Аксенов (политик)
Нимченко: Запад не должны интересовать новые регионы России

Герой России Нимченко: Запад не должен интересоваться новыми регионами России

© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. ВернадскогоГерой России Юрий Нимченко
Герой России Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. Вернадского
Герой России Юрий Нимченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что позиция западных стран на счет новых регионов России не имеет никакого значения, так как это исконно русская земля, где живут русские по духу люди.
В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
«
"Мнение Запада нас не должно интересовать вообще. Донбасс, Таврия - наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить. У нас есть четкая позиция по этому поводу, четко поставленные цели и задачи. Все они должны быть выполнены в полном объеме. Не сомневаюсь, что так и будет", - сказал Нимченко.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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