https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине

Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине - РИА Новости, 31.07.2024

Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине

С начала СВО в западном информационном поле проводится не имеющая аналогов психологическая операция, целью которой стали миллиарды людей по всему миру. Главный... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:10

аналитика

украина

россия

афганистан

хиллари клинтон

владимир путин

виктория нуланд

нато

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С начала СВО в западном информационном поле проводится не имеющая аналогов психологическая операция, целью которой стали миллиарды людей по всему миру. Главный посыл этой операции: "Диктаторско-варварская Россия напала не только на Украину. Путин атаковал западную демократию как таковую и сами устои современного миропорядка (разумеется, лучшего из возможных), и мы всем миром обязаны его остановить".Несмотря на последовательную работу России по освещению истинных причин конфликта, которые не оставляли нашей стране иного выбора, кроме специальной военной операции, Запад, поставивший на кон не только свою репутацию лидера "свободного мира", но и само будущее этого мира, исступленно держится своей методички.Однако нет ничего тайного, что не стало бы явным.Вчера норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X разместил любопытную информацию, согласно которой бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон (и по совместительству одна из главных русофобов в американской политике) после срыва США и Великобританией стамбульских мирных соглашений между Киевом и Москвой в 2022 году призвала "превратить Украину в новый Афганистан", чтобы нанести вред России. Характерна реакция Европы: "В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил".Данную позицию подтверждает одно из интервью Клинтон, где она выразила надежду, что Россия "завязнет" на Украине, как в свое время СССР в Афганистане, что должно привести к ее позорному поражению.Занятно, что еще в 2023-м известный ресурс The American Conservative предупреждал: "Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине (уже) превратило страну в новый Афганистан, что может привести к разрушительным последствиям не только для США, но и для всей Европы", при этом "Вашингтон стремится бороться с Россией, заплатив "низкую цену" в виде жизней украинцев и американских долларов".Однако нужно понять, что тема превращения Украины в безжизненную пустыню, разделяющую "агрессивную" Россию и прекрасный "европейский сад", возникла не после начала СВО, а до нее — и это было четким и последовательным планом, в котором бросовой валютой являлись жизни украинцев.Еще в 2016 году в том же The American Conservative появилась информация, что "истинной причиной вмешательства (США) на Украине с самого начала было установление режима, враждебного Москве" и что Украина является "самым большим призом" для устранения Владимира Путина. Авторы публикации приводят характерный пример: когда в 2014-м ряд европейских лидеров выступил за деэскалацию, Виктория Нуланд лично пресекла все подобные попытки. Цитата из Нуланд: "У России на Украине жизненные интересы, и Россия — единственная страна, которая может нанести военное поражение США".В свое время американский стратег Збигнев Бжезинский хвалился, что Вашингтон смог заманить Москву в ловушку и начать войну, где последняя не сможет выиграть.По мнению целого ряда западных экспертов, Запад был опьянен своей стратегией в 80-х в Афганистане, которая считалась "невероятным успехом" из-за того, что "Советский Союз в итоге истек кровью и через некоторое время распался", и он мечтал ее повторить. Среди возможных болевых точек рассматривались Грузия и Молдавия, но выбор пал на Украину.Именно поэтому через несколько месяцев после начала СВО Хиллари Клинтон с удовлетворением заявила, что боевые действия Украины против России "доказали, что они — очень хорошие инвестиции для Соединенных Штатов".Интересно проанализировать корни "афганской модели" Клинтон для украинского конфликта. По свидетельствам очевидцев, Хиллари Клинтон в свою бытность госсекретарем активно участвовала в военном планировании по Афганистану, где она в большинстве случаев настаивала на гораздо более радикальных мерах, чем те, которые предлагали боевые американские генералы: больше солдат, больше оружия, больше денег, больше бомбардировок, что даже вызывало некоторую оторопь.Именно при Клинтон тогдашнему афганскому правительству был присвоен статус "основного союзника НАТО вне НАТО" (вспомним неутихающие призывы присвоить тот же статус Украине), а также неустанно звучали мантры вроде "Мы не покинем Афганистан" и "Мы не дрогнем", а сама Клинтон заявила: "У нас даже в мыслях нет бросить Афганистан". Как и с Украиной, США торжественно подписали с Афганистаном десятилетнее "стратегическое соглашение о партнерстве". Подобно Украине, США вкачивали в Афганистан триллионы долларов.Однако попытка построить из Афганистана очередной антироссийский форпост потерпела фиаско, и в 2021 году, после 20-летней фактической оккупации, американские войска с позором покинули страну, а в столицу вошли талибы.Забавно, что идея фикс с Афганистаном засела в голове Хиллари Клинтон так глубоко, что она вскоре после этого стала соавтором книги, где завуалированно описывает свои "подвиги" на афганском направлении. При этом дедушка Фрейд не дремал: книга получила название "Государство террора", что дает представление о том, какую роль американские "ястребы" готовят странам, где они "ведут войну за западные ценности".Сейчас в качестве одного из представителей так называемого глубинного государства Хиллари Клинтон неустанно требует от пока еще президента Байдена куда более масштабных поставок оружия Украине и дальнейшего закручивания гаек против России.В феврале этого года афгановед Клинтон заявила: "Исход войны на Украине будет иметь последствия далеко за пределами Европы. Эта война — глобальная война за демократию против автократии". Но на самом деле жена посредственного саксофониста исповедует главную идеологию американского истеблишмента под названием Pottery barn ("Посудная лавка"): "Я за это заплатил — и ломаю что хочу", то есть если США заплатили за Украину — они спокойно оставят от нее черепки.Впрочем, как говорят талибы, собака лает — караван идет.В то время как лживые западные проповедники готовы уничтожить миллионы украинцев, только бы обескровить Россию, мы идем вперед, думая о жизнях не только своих солдат, но и людей "на той стороне". А что касается того, что Россия "завязнет", "утопнет" или "застрянет", — как сказал наш лидер, "не дождетесь".

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https://ria.ru/20240628/tramp-1955986970.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, россия, афганистан, хиллари клинтон, владимир путин, виктория нуланд, нато, евросоюз, сво