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В Хабаровском крае назначили и. о. зампреда правительства - РИА Новости, 31.07.2024
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13:36 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zampred-1963172462.html
В Хабаровском крае назначили и. о. зампреда правительства
В Хабаровском крае назначили и. о. зампреда правительства - РИА Новости, 31.07.2024
В Хабаровском крае назначили и. о. зампреда правительства
Исполняющим обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам стал министр социальной защиты края Александр Дорофеев, сообщили РИА... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:36
2024-07-31T13:36
хабаровский край
россия
хабаровск
евгений никонов
михаил дегтярев
политика
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Исполняющим обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам стал министр социальной защиты края Александр Дорофеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцблока. Центральный районный суд Хабаровска сегодня арестовал заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). "Исполняющим обязанности зампреда правительства края по соцвопросам назначен Дорофеев Александр Олегович", - рассказала собеседница агентства. Дорофеев с 2013 по 2020 годы был руководителем управления, замруководителя департамента в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, курировал вопросы занятости, в том числе людей с ограниченными возможностями. С приходом врио губернатора Михаила Дегтярева (с 14 мая - министр спорта РФ) с 2020 года стал заместителем министра социальной защиты населения Хабаровского края – начальником управления по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. С января 2021 года - министр соцзащиты региона. Статус Никонова в правительстве региона не уточнили.
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хабаровский край, россия, хабаровск, евгений никонов, михаил дегтярев, политика
Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Евгений Никонов, Михаил Дегтярев, Политика
В Хабаровском крае назначили и. о. зампреда правительства

Дорофеев стал и.о. зампреда хабаровского правительства после ареста Никонова

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Исполняющим обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам стал министр социальной защиты края Александр Дорофеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцблока.
Центральный районный суд Хабаровска сегодня арестовал заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
«
"Исполняющим обязанности зампреда правительства края по соцвопросам назначен Дорофеев Александр Олегович", - рассказала собеседница агентства.
Дорофеев с 2013 по 2020 годы был руководителем управления, замруководителя департамента в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, курировал вопросы занятости, в том числе людей с ограниченными возможностями. С приходом врио губернатора Михаила Дегтярева (с 14 мая - министр спорта РФ) с 2020 года стал заместителем министра социальной защиты населения Хабаровского края – начальником управления по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. С января 2021 года - министр соцзащиты региона.
Статус Никонова в правительстве региона не уточнили.
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Хабаровский крайРоссияХабаровскЕвгений НиконовМихаил ДегтяревПолитика
 
 
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