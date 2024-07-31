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Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца - РИА Новости, 31.07.2024
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07:59 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/zampred-1963074708.html
Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца
Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца - РИА Новости, 31.07.2024
Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца
Заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова в среду арестовали на два месяца по уголовному делу о получении РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:59
2024-07-31T07:59
происшествия
жилье
хабаровский край
евгений никонов
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова в среду арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска. В Следственном комитете России сообщили РИА Новости во вторник, что в отношении Никонова расследуется уголовное дело. В соцсетях и СМИ Хабаровского края появилась информация, что ему вменяют получение взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Предполагалось, что зампред получал их при махинациях с контрактами. Сообщалось также, что, по предварительной версии, вместе с ним действовал ряд подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве. "Суд вынес решение Евгения Леонидовича Никонова взять под стражу на два месяца - по 29 сентября включительно. Он подозревается по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере", - сообщила собеседница агентства. Ранее в суде РИА Новости сообщали, что Никонова подозревали по ст.285 части 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В процессе суда об установлении меры пресечения Никонов сказал, что вины своей не признает. Он аргументировал это тем, что силовики ранее все обыскали - и на работе, и дома, и у родственников, изъяты жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также он сказал, что не планировал никуда уезжать из Хабаровска и скрываться, не смотря на наличие загранпаспорта. Никонов родился 14 августа 1974 года в Хабаровске. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Доктор медицинских наук, профессор. По данным сайта правительства Хабаровского края, он с августа 2020 года занимал должность и.о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020-го - стал работать в той же должности без приставки "и.о.". Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику.
https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html
https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942302766.html
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происшествия, жилье, хабаровский край, евгений никонов
Происшествия, Жилье, Хабаровский край, Евгений Никонов
Зампреда правительства Хабаровского края арестовали на два месяца

Зампреда правительства Хабаровского края Никонова арестовали на два месяца

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгений Никонов
Евгений Никонов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости
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Евгений Никонов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова в среду арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.
В Следственном комитете России сообщили РИА Новости во вторник, что в отношении Никонова расследуется уголовное дело. В соцсетях и СМИ Хабаровского края появилась информация, что ему вменяют получение взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Предполагалось, что зампред получал их при махинациях с контрактами. Сообщалось также, что, по предварительной версии, вместе с ним действовал ряд подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения при закупках в медицинской сфере и строительстве.
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"Суд вынес решение Евгения Леонидовича Никонова взять под стражу на два месяца - по 29 сентября включительно. Он подозревается по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере", - сообщила собеседница агентства.
Ранее в суде РИА Новости сообщали, что Никонова подозревали по ст.285 части 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В процессе суда об установлении меры пресечения Никонов сказал, что вины своей не признает. Он аргументировал это тем, что силовики ранее все обыскали - и на работе, и дома, и у родственников, изъяты жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также он сказал, что не планировал никуда уезжать из Хабаровска и скрываться, не смотря на наличие загранпаспорта.
Никонов родился 14 августа 1974 года в Хабаровске. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Доктор медицинских наук, профессор. По данным сайта правительства Хабаровского края, он с августа 2020 года занимал должность и.о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020-го - стал работать в той же должности без приставки "и.о.".
Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику.
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ПроисшествияЖильеХабаровский крайЕвгений Никонов
 
 
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