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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 31.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прозвучали в городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:47
2024-07-31T23:47
2024-07-31T23:47
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) были слышны звуки взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы