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В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
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16:34 31.07.2024
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В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровской области на Украине, в воздушные силах ВСУ заявили, что это связано с работой украинской ПВО. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:34
2024-07-31T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
днепропетровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровской области на Украине, в воздушные силах ВСУ заявили, что это связано с работой украинской ПВО. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 16.10 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях. "Днепропетровская область, работа ПВО по разведывательному БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил ВСУ. Информацию о взрывах подтвердило также украинское издание "Зеркало недели". "Днепр (Днепропетровск - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240731/ritter-1963218224.html
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в мире, днепропетровская область, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы, по данным ВСУ, сработала ПВО

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровской области на Украине, в воздушные силах ВСУ заявили, что это связано с работой украинской ПВО.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 16.10 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях.
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"Днепропетровская область, работа ПВО по разведывательному БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил ВСУ.
Информацию о взрывах подтвердило также украинское издание "Зеркало недели". "Днепр (Днепропетровск - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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