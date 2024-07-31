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В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровской области на Украине, в воздушные силах ВСУ заявили, что это связано с работой украинской ПВО. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:34
2024-07-31T16:34
2024-07-31T16:34
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровской области на Украине, в воздушные силах ВСУ заявили, что это связано с работой украинской ПВО. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 16.10 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях. "Днепропетровская область, работа ПВО по разведывательному БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил ВСУ. Информацию о взрывах подтвердило также украинское издание "Зеркало недели". "Днепр (Днепропетровск - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы, по данным ВСУ, сработала ПВО