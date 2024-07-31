https://ria.ru/20240731/vzryvy-1963070261.html

В Киевской области вновь прогремели взрывы

В Киевской области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024

В Киевской области вновь прогремели взрывы

Взрывы в очередной раз прогремели в Киевской области, сообщил украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:10

2024-07-31T07:10

2024-07-31T07:10

специальная военная операция на украине

киевская область

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы в очередной раз прогремели в Киевской области, сообщил украинский телеканал "ТСН". "Киевщина - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН". Практически всю ночь на среду в Киевской области и других регионах Украины звучит воздушная тревога. Под данным на 6.58 мск, тревога в Киевской области звучит уже восемь часов. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Вознесенске Николаевской области, Павлограде Днепропетровской области, Полтавском Миргороде, в Житомирской области и других регионах Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240731/kiev-1963070108.html

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киевская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины