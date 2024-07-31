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На оружейном заводе в Болгарии взорвался снаряд

На оружейном заводе в Болгарии взорвался снаряд - РИА Новости, 31.07.2024

На оружейном заводе в Болгарии взорвался снаряд

Боеприпас взорвался в оружейном заводе в болгарском городе Костенец, сообщает телеканал NOVA со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:38

2024-07-31T15:38

2024-07-31T15:52

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болгария

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боеприпас взорвался в оружейном заводе в болгарском городе Костенец, сообщает телеканал NOVA со ссылкой на источники. По предварительным данным, снаряд взорвался во время испытательных мероприятий на заводе "Терем". "Обошлось без жертв, но был нанесен серьезный материальный ущерб", - сообщает телеканал. Как отмечается, госпредпритие "Терем" в Софийской области специализируется на производстве специальной военной и гражданской продукции, в том числе боеприпасов, а также их утилизации и уничтожении.Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщает, что в аппарате для заполнения боеприпасов взрывчаткой взорвалась доза для одного снаряда. Повреждения получила защитная стена, за которой находился станок, а также крыша завода.Расследование инцидента поручено военной полиции.

https://ria.ru/20240729/volgograd-1962724116.html

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болгария

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, болгария