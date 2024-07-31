Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области
© Фото : пресс-служба губернатора Липецкой областиВыплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области
© Фото : пресс-служба губернатора Липецкой области
Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области увеличили единовременную региональную выплату добровольцам, заключившим контракт для службы в зоне СВО, теперь ее размер составляет 600 тысяч рублей, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
Учитывая, что решением президента РФ Владимира Путина размер федеральной выплаты контрактникам увеличился до 400 тысяч рублей, жители Липецкой области, подписавшие договор с Минобороны РФ с 1 августа до 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере один миллион рублей.
Артамонов отметил, что в первую очередь это касается добровольцев, изъявивших желание служить в именных подразделениях, набор в которые продолжается.
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"Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время. Всегда находимся на связи с командованием подразделений, где служат липчане, и оперативно оказываем необходимую помощь",- подчеркнул Артамонов.
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14 декабря 2023, 14:29