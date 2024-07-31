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Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области

Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области - РИА Новости, 31.07.2024

Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области

Власти Липецкой области увеличили единовременную региональную выплату добровольцам, заключившим контракт для службы в зоне СВО, теперь ее размер составляет 600... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:44

2024-07-31T15:44

2024-07-31T15:44

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

владимир путин

социальные выплаты

контрактники

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области увеличили единовременную региональную выплату добровольцам, заключившим контракт для службы в зоне СВО, теперь ее размер составляет 600 тысяч рублей, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. Учитывая, что решением президента РФ Владимира Путина размер федеральной выплаты контрактникам увеличился до 400 тысяч рублей, жители Липецкой области, подписавшие договор с Минобороны РФ с 1 августа до 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере один миллион рублей. Артамонов отметил, что в первую очередь это касается добровольцев, изъявивших желание служить в именных подразделениях, набор в которые продолжается. "Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время. Всегда находимся на связи с командованием подразделений, где служат липчане, и оперативно оказываем необходимую помощь",- подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915793099.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, россия, игорь артамонов, владимир путин, социальные выплаты, контрактники