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Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области - РИА Новости, 31.07.2024
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Липецкая область
 
15:44 31.07.2024
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Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области
Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области - РИА Новости, 31.07.2024
Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области
Власти Липецкой области увеличили единовременную региональную выплату добровольцам, заключившим контракт для службы в зоне СВО, теперь ее размер составляет 600... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:44
2024-07-31T15:44
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
владимир путин
социальные выплаты
контрактники
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области увеличили единовременную региональную выплату добровольцам, заключившим контракт для службы в зоне СВО, теперь ее размер составляет 600 тысяч рублей, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. Учитывая, что решением президента РФ Владимира Путина размер федеральной выплаты контрактникам увеличился до 400 тысяч рублей, жители Липецкой области, подписавшие договор с Минобороны РФ с 1 августа до 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере один миллион рублей. Артамонов отметил, что в первую очередь это касается добровольцев, изъявивших желание служить в именных подразделениях, набор в которые продолжается. "Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время. Всегда находимся на связи с командованием подразделений, где служат липчане, и оперативно оказываем необходимую помощь",- подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, россия, игорь артамонов, владимир путин, социальные выплаты, контрактники
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Владимир Путин, Социальные выплаты, контрактники

Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области

© Фото : пресс-служба губернатора Липецкой областиВыплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области
Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Липецкой области
Выплату добровольцам СВО увеличили в Липецкой области
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области увеличили единовременную региональную выплату добровольцам, заключившим контракт для службы в зоне СВО, теперь ее размер составляет 600 тысяч рублей, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
Учитывая, что решением президента РФ Владимира Путина размер федеральной выплаты контрактникам увеличился до 400 тысяч рублей, жители Липецкой области, подписавшие договор с Минобороны РФ с 1 августа до 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере один миллион рублей.
Артамонов отметил, что в первую очередь это касается добровольцев, изъявивших желание служить в именных подразделениях, набор в которые продолжается.
«
"Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время. Всегда находимся на связи с командованием подразделений, где служат липчане, и оперативно оказываем необходимую помощь",- подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь АртамоновВладимир ПутинСоциальные выплатыконтрактники
 
 
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