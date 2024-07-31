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Ульяновские власти увеличили размер разовой выплаты контрактникам
Ульяновские власти увеличили размер разовой выплаты контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024
Ульяновские власти увеличили размер разовой выплаты контрактникам
Власти Ульяновской области установили региональную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей заключившим контракт о прохождении военной службы с 1... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:26
2024-07-31T17:26
2024-07-31T17:26
специальная военная операция на украине
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ульяновская область
алексей русских
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Власти Ульяновской области установили региональную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей заключившим контракт о прохождении военной службы с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "Подписал сегодня указ, устанавливающий единовременную региональную выплату в размере 400 тысяч рублей для наших защитников, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 августа по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении Русских. Глава региона отметил, что категория получателей выплаты будет расширена - 400 тысяч рублей также получат добровольцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в воинских частях Росгвардии. Ранее указом губернатора от февраля 2023 года была установлена выплата на сумму 105 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ульяновская область, алексей русских, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ульяновская область, Алексей Русских, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Ульяновские власти увеличили размер разовой выплаты контрактникам
Ульяновские власти увеличили до 400 тыс руб единовременную выплату контрактникам