https://ria.ru/20240731/vyplata-1963248698.html

Ульяновские власти увеличили размер разовой выплаты контрактникам

Ульяновские власти увеличили размер разовой выплаты контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024

Ульяновские власти увеличили размер разовой выплаты контрактникам

Власти Ульяновской области установили региональную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей заключившим контракт о прохождении военной службы с 1... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:26

2024-07-31T17:26

2024-07-31T17:26

специальная военная операция на украине

россия

ульяновская область

алексей русских

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Власти Ульяновской области установили региональную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей заключившим контракт о прохождении военной службы с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "Подписал сегодня указ, устанавливающий единовременную региональную выплату в размере 400 тысяч рублей для наших защитников, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 августа по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении Русских. Глава региона отметил, что категория получателей выплаты будет расширена - 400 тысяч рублей также получат добровольцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в воинских частях Росгвардии. Ранее указом губернатора от февраля 2023 года была установлена выплата на сумму 105 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html

россия

ульяновская область

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Наталья Макарова

россия, ульяновская область, алексей русских, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)