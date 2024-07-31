https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html

Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО

Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО - РИА Новости, 31.07.2024

Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:13

2024-07-31T10:13

2024-07-31T12:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Установить <...> единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в тексте указа.Выплата положена россиянам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС, бойцам, проходившим службу в ВС по призыву (кроме военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций Министерства обороны), а также другим гражданам России и иностранных государств, заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС сроком на один год и более для участия в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины.Глава государства также рекомендовал властям регионов установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа и до конца года. Они должны осуществляться за счет бюджетов субъектов.

https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин