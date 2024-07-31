https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html
Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО
Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО - РИА Новости, 31.07.2024
Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:13
2024-07-31T10:13
2024-07-31T12:44
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."Установить <...> единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в тексте указа.Выплата положена россиянам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС, бойцам, проходившим службу в ВС по призыву (кроме военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций Министерства обороны), а также другим гражданам России и иностранных государств, заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС сроком на один год и более для участия в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины.Глава государства также рекомендовал властям регионов установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа и до конца года. Они должны осуществляться за счет бюджетов субъектов.
https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО
Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей контрактникам на СВО
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Установить <...> единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в тексте указа.
Выплата положена россиянам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС, бойцам, проходившим службу в ВС по призыву (кроме военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций Министерства обороны), а также другим гражданам России и иностранных государств, заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС сроком на один год и более для участия в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины.
Глава государства также рекомендовал властям регионов установить единовременную выплату от 400 тысяч рублей заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа и до конца года. Они должны осуществляться за счет бюджетов субъектов.