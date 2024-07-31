https://ria.ru/20240731/vsu-1963248501.html
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина - РИА Новости, 31.07.2024
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина
Мирная жительница получила множественные минно-взрывные травмы в результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:26
2024-07-31T17:26
2024-07-31T17:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила множественные минно-взрывные травмы в результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. "В Новой Каховке от обстрела киевских боевиков пострадала женщина 1961 года рождения. Террористический удар врага пришелся на жилые кварталы города. Местная жительница получила множественные минно-взрывные травмы, ее госпитализировали в Каховку", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина
Сальдо: при атаке ВСУ на Новую Каховку получила травмы мирная жительница