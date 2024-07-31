Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vsu-1963248501.html
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина - РИА Новости, 31.07.2024
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина
Мирная жительница получила множественные минно-взрывные травмы в результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:26
2024-07-31T17:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила множественные минно-взрывные травмы в результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. "В Новой Каховке от обстрела киевских боевиков пострадала женщина 1961 года рождения. Террористический удар врага пришелся на жилые кварталы города. Местная жительница получила множественные минно-взрывные травмы, ее госпитализировали в Каховку", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина

Сальдо: при атаке ВСУ на Новую Каховку получила травмы мирная жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила множественные минно-взрывные травмы в результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке от обстрела киевских боевиков пострадала женщина 1961 года рождения. Террористический удар врага пришелся на жилые кварталы города. Местная жительница получила множественные минно-взрывные травмы, ее госпитализировали в Каховку", - написал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала