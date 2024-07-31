https://ria.ru/20240731/vsu-1963248501.html

При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина

При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина - РИА Новости, 31.07.2024

При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадала женщина

Мирная жительница получила множественные минно-взрывные травмы в результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:26

2024-07-31T17:26

2024-07-31T17:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила множественные минно-взрывные травмы в результате атаки ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. "В Новой Каховке от обстрела киевских боевиков пострадала женщина 1961 года рождения. Террористический удар врага пришелся на жилые кварталы города. Местная жительница получила множественные минно-взрывные травмы, ее госпитализировали в Каховку", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

новая каховка

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херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия