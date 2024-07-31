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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vsu-1963214253.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.07.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров примерно за четыре часа, сообщило в среду в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:30
2024-07-31T15:30
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров примерно за четыре часа, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Также, по данным представительства, в 14.15 и 14.55 был обстрелян Кировский район Донецка, выпущено пять снарядов того же калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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макеевка
россия
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров примерно за четыре часа, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Также, по данным представительства, в 14.15 и 14.55 был обстрелян Кировский район Донецка, выпущено пять снарядов того же калибра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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