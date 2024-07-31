ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке
© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров примерно за четыре часа, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Также, по данным представительства, в 14.15 и 14.55 был обстрелян Кировский район Донецка, выпущено пять снарядов того же калибра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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