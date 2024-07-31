https://ria.ru/20240731/vsu-1963214253.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров примерно за четыре часа, сообщило в среду в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:30

2024-07-31T15:30

2024-07-31T15:30

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

сцкк

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров примерно за четыре часа, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Также, по данным представительства, в 14.15 и 14.55 был обстрелян Кировский район Донецка, выпущено пять снарядов того же калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

макеевка

россия

донецкая народная республика

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донецк, горловка, макеевка, сцкк, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато