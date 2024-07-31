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В Германии заговорили о катастрофе для ВСУ в Донбассе
В Германии заговорили о катастрофе для ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 31.07.2024
В Германии заговорили о катастрофе для ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины оказались в тяжелейшей ситуации в Донбассе, поскольку российская армия продолжает активно наступать, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:29
2024-07-31T14:29
2024-07-31T14:29
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжелейшей ситуации в Донбассе, поскольку российская армия продолжает активно наступать, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."В настоящее время крайне трудная ситуация для украинской армии сложилась в Донбассе. Уже давно это тот район конфликта, в котором на ВСУ оказывают колоссальное давление", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что российские военные ежедневно наносят серьезный урон линии обороны Украины. Кроме того, добавил он, им удается освобождать все новые и новые населенные пункты.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР. Бойцы также улучшили тактическое положение на линии соприкосновения. Кроме того, 29 и 28 июля они взяли под контроль село Волчье, а также села Прогресс и Евгеновка в ДНР.
https://ria.ru/20240731/territorii-1963160743.html
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В мире, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Welt
В Германии заговорили о катастрофе для ВСУ в Донбассе
Welt: ВСУ находятся под колоссальным давлением в Донбассе