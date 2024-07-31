https://ria.ru/20240731/vsu-1963068467.html

Подполье: в Днепропетровской области ударили по колонне с техникой ВСУ

Подполье: в Днепропетровской области ударили по колонне с техникой ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье: в Днепропетровской области ударили по колонне с техникой ВСУ

Удар нанесен ночью по колонне с техникой ВСУ в Днепропетровской области, которая шла в сторону Донбасса, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:45

2024-07-31T06:45

2024-07-31T06:45

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донбасс

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по колонне с техникой ВСУ в Днепропетровской области, которая шла в сторону Донбасса, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 01.30 Днепропетровская область. Прилет по колонне с техникой, которая шла в сторону Донбасса", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html

днепропетровская область

донбасс

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2024

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днепропетровская область, донбасс, сергей лебедев, вооруженные силы украины