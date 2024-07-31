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Подполье: в Днепропетровской области ударили по колонне с техникой ВСУ
Подполье: в Днепропетровской области ударили по колонне с техникой ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: в Днепропетровской области ударили по колонне с техникой ВСУ
Удар нанесен ночью по колонне с техникой ВСУ в Днепропетровской области, которая шла в сторону Донбасса, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:45
2024-07-31T06:45
2024-07-31T06:45
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донбасс
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен ночью по колонне с техникой ВСУ в Днепропетровской области, которая шла в сторону Донбасса, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 01.30 Днепропетровская область. Прилет по колонне с техникой, которая шла в сторону Донбасса", - сообщил собеседник агентства.
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днепропетровская область, донбасс, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донбасс, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: в Днепропетровской области ударили по колонне с техникой ВСУ
Лебедев: колонна с техникой ВСУ попала под удар в Днепропетровской области