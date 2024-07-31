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Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка
Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка - РИА Новости, 31.07.2024
Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка
Командование ВСУ отправляло в окопы Нью-Йорка (до 2021 года Новгородское) только возрастных военных, молодые в тылу "на машинах катались", рассказал РИА Новости РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:35
2024-07-31T04:35
2024-07-31T04:35
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Командование ВСУ отправляло в окопы Нью-Йорка (до 2021 года Новгородское) только возрастных военных, молодые в тылу "на машинах катались", рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из подконтрольного Киеву Нью-Йорка в пригороде Торецка. Мухин жил более двух лет под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон, поэтому не понаслышке знает о ситуации на линии фронта. "У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном. Молодые все только на машинах катались (в тылу - ред.)", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что только минометчики, находящиеся в Нью-Йорке, были помоложе - до 40 лет.
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киев, торецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Киев, Торецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка
Беженец: в окопах ВСУ у донецкого Нью-Йорка были только возрастные солдаты