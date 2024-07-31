https://ria.ru/20240731/vsu-1963063385.html

Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка

Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка - РИА Новости, 31.07.2024

Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка

Командование ВСУ отправляло в окопы Нью-Йорка (до 2021 года Новгородское) только возрастных военных, молодые в тылу "на машинах катались", рассказал РИА Новости РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:35

2024-07-31T04:35

2024-07-31T04:35

специальная военная операция на украине

киев

торецк

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Командование ВСУ отправляло в окопы Нью-Йорка (до 2021 года Новгородское) только возрастных военных, молодые в тылу "на машинах катались", рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из подконтрольного Киеву Нью-Йорка в пригороде Торецка. Мухин жил более двух лет под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон, поэтому не понаслышке знает о ситуации на линии фронта. "У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном. Молодые все только на машинах катались (в тылу - ред.)", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что только минометчики, находящиеся в Нью-Йорке, были помоложе - до 40 лет.

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1958066934.html

киев

торецк

донбасс

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киев, торецк, вооруженные силы украины, донбасс