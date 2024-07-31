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Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vsu-1963063385.html
Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка
Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка - РИА Новости, 31.07.2024
Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка
Командование ВСУ отправляло в окопы Нью-Йорка (до 2021 года Новгородское) только возрастных военных, молодые в тылу "на машинах катались", рассказал РИА Новости РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:35
2024-07-31T04:35
специальная военная операция на украине
киев
торецк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Командование ВСУ отправляло в окопы Нью-Йорка (до 2021 года Новгородское) только возрастных военных, молодые в тылу "на машинах катались", рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из подконтрольного Киеву Нью-Йорка в пригороде Торецка. Мухин жил более двух лет под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон, поэтому не понаслышке знает о ситуации на линии фронта. "У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном. Молодые все только на машинах катались (в тылу - ред.)", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что только минометчики, находящиеся в Нью-Йорке, были помоложе - до 40 лет.
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киев, торецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Киев, Торецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Беженец раскрыл, кого ВСУ отправляли в окопы у донецкого Нью-Йорка

Беженец: в окопах ВСУ у донецкого Нью-Йорка были только возрастные солдаты

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Командование ВСУ отправляло в окопы Нью-Йорка (до 2021 года Новгородское) только возрастных военных, молодые в тылу "на машинах катались", рассказал РИА Новости Юрий Мухин, эвакуированный из подконтрольного Киеву Нью-Йорка в пригороде Торецка.
Мухин жил более двух лет под Торецком, где ВСУ устроили серьезный укрепрайон, поэтому не понаслышке знает о ситуации на линии фронта.
«
"У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном. Молодые все только на машинах катались (в тылу - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что только минометчики, находящиеся в Нью-Йорке, были помоложе - до 40 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевТорецкВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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