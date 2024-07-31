https://ria.ru/20240731/volodin-1963220478.html
Володин заявил о кризисе западной политической системы
Володин заявил о кризисе западной политической системы - РИА Новости, 31.07.2024
Володин заявил о кризисе западной политической системы
Спикер ГД Вячеслав Володин, завершая шестую сессию восьмого созыва Думы заявил, что в настоящий момент происходит кризис западной политической системы. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:49
2024-07-31T15:49
2024-07-31T15:49
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вячеслав володин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, завершая шестую сессию восьмого созыва Думы заявил, что в настоящий момент происходит кризис западной политической системы. "Уважаемые коллеги! На наших глазах происходит кризис западной политической системы, которая себя, надо сказать, изжила", - сказал Володин. Он добавил, что, игнорируя интересы своих граждан, американские и европейские лидеры втянули свои страны в войну на Украине. "Антироссийская политика дорого им обошлась: экономика Евросоюза стагнирует, миграционный кризис обостряется, люди требуют решения внутренних проблем. Шольц, Макрон, Сунак и другие, потеряв поддержку избирателей, терпят поражение на выборах", - считает Володин. По его словам, инициатор всех санкций против РФ и войны на Украине - президент США Байден - "трусливо бежал", отказавшись от участия в избирательной кампании, "он обещал порвать в клочья экономику России, в итоге порвали его собственные граждане!". "Мир устал от лицемерия и двойных стандартов. Время гегемонии Вашингтона закончилось. Всё больше стран выбирают путь самостоятельности в принятии решений и равноправного партнерства. Ответственные политики понимают: важно слышать своих граждан, отстаивать национальные интересы своих стран", - считает Володин. Россия выступает за многополярный мир, и парламентарии РФ будут делать все для того, чтобы у каждой страны была возможность выбора и планов на будущее, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240701/volodin-1956545571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Украина, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил о кризисе западной политической системы
Володин: в настоящее время происходит кризис западной политической системы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, завершая шестую сессию восьмого созыва Думы заявил, что в настоящий момент происходит кризис западной политической системы.
"Уважаемые коллеги! На наших глазах происходит кризис западной политической системы, которая себя, надо сказать, изжила", - сказал Володин.
Он добавил, что, игнорируя интересы своих граждан, американские и европейские лидеры втянули свои страны в войну на Украине
.
"Антироссийская политика дорого им обошлась: экономика Евросоюза стагнирует, миграционный кризис обостряется, люди требуют решения внутренних проблем. Шольц, Макрон, Сунак и другие, потеряв поддержку избирателей, терпят поражение на выборах", - считает Володин.
По его словам, инициатор всех санкций против РФ
и войны на Украине - президент США
Байден - "трусливо бежал", отказавшись от участия в избирательной кампании, "он обещал порвать в клочья экономику России, в итоге порвали его собственные граждане!".
«
"Мир устал от лицемерия и двойных стандартов. Время гегемонии Вашингтона закончилось. Всё больше стран выбирают путь самостоятельности в принятии решений и равноправного партнерства. Ответственные политики понимают: важно слышать своих граждан, отстаивать национальные интересы своих стран", - считает Володин.
Россия выступает за многополярный мир, и парламентарии РФ будут делать все для того, чтобы у каждой страны была возможность выбора и планов на будущее, подчеркнул он.