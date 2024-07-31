https://ria.ru/20240731/volodin-1963220478.html

Володин заявил о кризисе западной политической системы

Володин заявил о кризисе западной политической системы - РИА Новости, 31.07.2024

Володин заявил о кризисе западной политической системы

Спикер ГД Вячеслав Володин, завершая шестую сессию восьмого созыва Думы заявил, что в настоящий момент происходит кризис западной политической системы. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:49

2024-07-31T15:49

2024-07-31T15:49

россия

украина

сша

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, завершая шестую сессию восьмого созыва Думы заявил, что в настоящий момент происходит кризис западной политической системы. "Уважаемые коллеги! На наших глазах происходит кризис западной политической системы, которая себя, надо сказать, изжила", - сказал Володин. Он добавил, что, игнорируя интересы своих граждан, американские и европейские лидеры втянули свои страны в войну на Украине. "Антироссийская политика дорого им обошлась: экономика Евросоюза стагнирует, миграционный кризис обостряется, люди требуют решения внутренних проблем. Шольц, Макрон, Сунак и другие, потеряв поддержку избирателей, терпят поражение на выборах", - считает Володин. По его словам, инициатор всех санкций против РФ и войны на Украине - президент США Байден - "трусливо бежал", отказавшись от участия в избирательной кампании, "он обещал порвать в клочья экономику России, в итоге порвали его собственные граждане!". "Мир устал от лицемерия и двойных стандартов. Время гегемонии Вашингтона закончилось. Всё больше стран выбирают путь самостоятельности в принятии решений и равноправного партнерства. Ответственные политики понимают: важно слышать своих граждан, отстаивать национальные интересы своих стран", - считает Володин. Россия выступает за многополярный мир, и парламентарии РФ будут делать все для того, чтобы у каждой страны была возможность выбора и планов на будущее, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240701/volodin-1956545571.html

https://ria.ru/20240721/spikervolodin-1961089705.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, вячеслав володин, госдума рф