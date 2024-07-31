https://ria.ru/20240731/vlasti-1963147342.html

В ЛНР сбили две ракеты ATACMS

В ЛНР сбили две ракеты ATACMS - РИА Новости, 31.07.2024

В ЛНР сбили две ракеты ATACMS

Две ракеты ATACMS были сбиты на подлете к Красному Лучу в ЛНР, обломки упали рядом с лесополосой, пострадавших нет, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:19

2024-07-31T12:19

2024-07-31T13:02

луганская народная республика

красный луч

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 31 июл – РИА Новости. Две ракеты ATACMS были сбиты на подлете к Красному Лучу в ЛНР, обломки упали рядом с лесополосой, пострадавших нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале."Сегодня утром, 31 июля, ВСУ попытались нанести удар по Красному Лучу двумя ракетами ATACMS. Обе ракеты были сбиты на подлёте к городу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Власти ЛНР отметили, что обломки ракет упали рядом с лесополосой в безлюдном районе, после чего произошло возгорание травы и кустарника."На данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - уточнило правительство.

https://ria.ru/20240731/ustrojstvo-1963151489.html

луганская народная республика

красный луч

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луганская народная республика, красный луч, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)