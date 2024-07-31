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Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке - РИА Новости, 31.07.2024
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10:53 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/vladivostok-1963105503.html
Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке
Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке - РИА Новости, 31.07.2024
Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке
Легенды хоккея сыграют с участниками Восточного экономического форума в гала-матче, который пройдет 4 сентября во Владивостоке, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:53
2024-07-31T10:53
экономика
владивосток
спорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Легенды хоккея сыграют с участниками Восточного экономического форума в гала-матче, который пройдет 4 сентября во Владивостоке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Матч пройдет под эгидой национального бренда "Сделано в России". Организаторами выступят Российский экспортный центр, спортивная платформа Фонда Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной думы двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов", - говорится в сообщении.На лед выйдут: двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, президент ГК "Новотранс" Константин Гончаров, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов, председатель совета директор ГК "Титан" Михаил Сутягинский, исполнительный директор Ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, генеральный директор "Амурагроцентра" Александр Сарапкин, заместитель гендиректора по корпоративному развитию "Русагро" Александр Тарасов, руководитель представительства "Балтики" в Пекине Александр Пресняков."Спортивные игры Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс стали площадкой для продвижения значимых проектов. В этом году хоккейный матч поможет презентовать российскую продукцию на зарубежную аудиторию. И это закономерно, поскольку российский спорт может по праву считаться экспортным продуктом, а отечественный хоккей уже более 75 лет является мировым брендом", – рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.Матч пройдет в рамках международной инициативы The Last Game ("Последняя игра"), направленной на объединение усилий по сохранению природы, и продолжит серию мероприятий РЭЦ "Российские товары – для чемпионов".Участники игры и гости мероприятия смогут ознакомиться с продукцией под брендом "Сделано в России"."РЭЦ активно развивает инновационный формат продвижения отечественной продукции, основанный на синергии экономической и "мягкой" сил. Ведь "Сделано в России" – это целый мир, в котором соединяются производство, культура, спорт, наши традиции. Такое единение смыслов и образов, с которыми ассоциируется Россия, создает благоприятные условия для продвижения продукции наших компаний среди зарубежных покупателей и партнеров, позволяя укрепить международное сотрудничество, повысить лояльность к нашему национальному бренду и спрос на российские товары за рубежом", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Акция "Российские товары – для чемпионов" стартовала в сентябре 2023 года на Международной регате по академической гребле, которая также проходила в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. К продвижению проекта за этот период были привлечены титулованные российские спортсмены по академической гребле, керлингу, фигурному катанию и хоккею. В дальнейшем планируется участие в проекте зарубежных блогеров. Благодаря акции РЭЦ удалось поддержать в первом квартале 2024 года розничные продажи российской продукции в зарубежных онлайн-магазинах на сумму более 1 миллиарда рублей.
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экономика, владивосток, спорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Владивосток, Спорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Легенды хоккея сыграют с участниками Восточного экономического форума в гала-матче, который пройдет 4 сентября во Владивостоке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Матч пройдет под эгидой национального бренда "Сделано в России". Организаторами выступят Российский экспортный центр, спортивная платформа Фонда Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной думы двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов", - говорится в сообщении.
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На лед выйдут: двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, президент ГК "Новотранс" Константин Гончаров, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов, председатель совета директор ГК "Титан" Михаил Сутягинский, исполнительный директор Ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, генеральный директор "Амурагроцентра" Александр Сарапкин, заместитель гендиректора по корпоративному развитию "Русагро" Александр Тарасов, руководитель представительства "Балтики" в Пекине Александр Пресняков.
"Спортивные игры Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс стали площадкой для продвижения значимых проектов. В этом году хоккейный матч поможет презентовать российскую продукцию на зарубежную аудиторию. И это закономерно, поскольку российский спорт может по праву считаться экспортным продуктом, а отечественный хоккей уже более 75 лет является мировым брендом", – рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.
Матч пройдет в рамках международной инициативы The Last Game ("Последняя игра"), направленной на объединение усилий по сохранению природы, и продолжит серию мероприятий РЭЦ "Российские товары – для чемпионов".
Участники игры и гости мероприятия смогут ознакомиться с продукцией под брендом "Сделано в России".
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"РЭЦ активно развивает инновационный формат продвижения отечественной продукции, основанный на синергии экономической и "мягкой" сил. Ведь "Сделано в России" – это целый мир, в котором соединяются производство, культура, спорт, наши традиции. Такое единение смыслов и образов, с которыми ассоциируется Россия, создает благоприятные условия для продвижения продукции наших компаний среди зарубежных покупателей и партнеров, позволяя укрепить международное сотрудничество, повысить лояльность к нашему национальному бренду и спрос на российские товары за рубежом", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Акция "Российские товары – для чемпионов" стартовала в сентябре 2023 года на Международной регате по академической гребле, которая также проходила в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. К продвижению проекта за этот период были привлечены титулованные российские спортсмены по академической гребле, керлингу, фигурному катанию и хоккею. В дальнейшем планируется участие в проекте зарубежных блогеров. Благодаря акции РЭЦ удалось поддержать в первом квартале 2024 года розничные продажи российской продукции в зарубежных онлайн-магазинах на сумму более 1 миллиарда рублей.
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