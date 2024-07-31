https://ria.ru/20240731/vizit-1963055141.html

Кубинец рассказал о значении визита российских кораблей в Гавану

Кубинец рассказал о значении визита российских кораблей в Гавану - РИА Новости, 31.07.2024

Кубинец рассказал о значении визита российских кораблей в Гавану

Визиты российских кораблей Балтийского флота в порт Гаваны доказали близость отношений РФ и Кубы и вызвали у кубинцев теплые воспоминания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:50

2024-07-31T01:50

2024-07-31T01:50

куба

россия

гавана

в мире

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ГАВАНА, 31 июл - РИА Новости. Визиты российских кораблей Балтийского флота в порт Гаваны доказали близость отношений РФ и Кубы и вызвали у кубинцев теплые воспоминания, сообщил РИА Новости Педро Самора, обучавшийся в СССР. "Эти визиты всегда рождают много ностальгии, вызывают воспоминания о старых временах, временах Советского Союза, но нас воодушевляет, что россияне продолжают смотреть на нашу страну как на братьев, которыми мы являемся", - сказал он.Отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами, сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", прибыл на Кубу 27 июля. Сотни кубинцев выстраивались в длинные очереди, чтобы подняться на борт "Смольного" и "Неустрашимого". Контр-адмирал Олег Гуринов ранее сообщил журналистам, что основная цель визита кораблей на Кубу - подтвердить сотрудничество в военно-морской сфере между моряками обеих стран, что является возможным благодаря особым отношениям, характеризующим Кубу и Россию. Визиты российских кораблей на Кубу стали, как отметил Гуринов, доброй традицией - в прошедшем году карибскую страну посетил учебный корабль "Перекоп", а в этом - ударная группа кораблей Северного флота.

https://ria.ru/20240729/korabl-1962583526.html

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куба, россия, гавана, в мире